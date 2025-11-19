Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры в Турции в среду и встретится с представителями армии США в Киеве в четверг в рамках новой кампании по возобновлению мирных переговоров с россией, при этом Киев получил "сигналы" относительно плана США по прекращению войны, со ссылкой на источник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

С момента встречи в Стамбуле в июле между Киевом и москвой не было прямых переговоров, отмечает издание.

"Усилия по возобновлению мирных переговоров, похоже, набирают обороты, хотя москва не выявила никаких признаков изменения своих условий прекращения войны. Она приуменьшила значение сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты работают над мирным планом из 28 пунктов", - говорится в публикации.

Объявляя планы визита в Турцию, Зеленский заявил во вторник, что готовится "активизировать переговоры" и обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, как установить "справедливый мир" в Украине.

"Сделать все возможное для приближения окончания войны - главный приоритет Украины", - сказал он, имея в виду встречу в Турции.

Издание Axios сообщило во вторник, что Вашингтон тайно работает над дорожной картой по прекращению войны, консультируясь с россией.

Администрация Трампа тайно с РФ разрабатывает новый план завершения войны в Украине - Axios

Отвечая на вопрос об этом сообщении, пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил в среду, что никаких изменений относительно возможных мирных предложений с момента встречи путина и Трампа на Аляске в августе не произошло.

"Пока никаких новаций в этом вопросе, о которых можно было бы вам сообщить", - сказал песков.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Reuters, что Киев получил "сигналы" относительно ряда предложений США по прекращению войны, которые Вашингтон обсуждал с россией. Украина не принимала никакого участия в подготовке этих предложений, сообщил источник - отмечает издание.

Как сообщил журналист Axios Барак Равид, спецпредставитель США Стив "Уиткофф обсудил этот план с советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым на встрече в начале этой недели в Майами", что подтвердил украинский чиновник.

Посольство США в Киеве, тем временем, сообщило, что американская делегация во главе с министром армии США Дэном Дрисколом находится в Киеве с "миссией по установлению фактов".

В состав делегации также входит начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж, который вместе с Дрисколлом встретятся с Зеленским в четверг - сообщило агентству Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Турецкий источник сообщил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф также может посетить Турцию, однако официальные лица США пока не объявляли о таком визите, отмечает издание. Другой источник в МИД Турции сообщил, что турецкие официальные лица встретятся только с Зеленским, а Уиткофф, как ожидается, не будет участвовать во встречах в Анкаре.

Попытки Трампа добиться прекращения войны пока не имели успеха, и в прошлом месяце он внезапно отменил запланированный саммит с путиным в Будапеште.