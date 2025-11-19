$42.090.03
48.790.00
ukenru
Эксклюзив
14:24 • 5260 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04 • 8424 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
13:20 • 8656 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
13:15 • 11254 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
12:10 • 14206 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
11:46 • 20484 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
11:37 • 17871 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
10:05 • 16133 просмотра
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
Эксклюзив
19 ноября, 08:21 • 18781 просмотра
В Днепропетровской области учительница напала с ножом на сотрудницу лицея
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 36251 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.1м/с
65%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия ударила по энергетике: в нескольких областях ввели аварийные отключения света19 ноября, 05:59 • 30508 просмотра
В Тернополе 9 погибших, есть пострадавшие в ряде областей: Зеленский показал последствия атаки рф более 470 дронами и 48 ракетамиPhotoVideo19 ноября, 07:35 • 19114 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 26531 просмотра
10 человек погибли из-за атаки рф на Тернополь, среди 37 пострадавших двенадцать детей, есть люди под завалами - МВДPhotoVideo19 ноября, 08:10 • 26798 просмотра
Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на ТернопольPhoto11:26 • 19648 просмотра
публикации
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
14:24 • 5260 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto14:12 • 4832 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto12:04 • 16559 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 36251 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42 • 36388 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Тернополь
Соединённые Штаты
Польша
Варшава
Реклама
УНН Lite
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 26549 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 29915 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 31154 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 48489 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 43739 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Дассо Мираж 2000
Boeing P-8 Poseidon

Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters

Киев • УНН

 • 8426 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры в Турции и встретится с представителями армии США в Киеве. Киев получил «сигналы» относительно плана США по прекращению войны.

Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры в Турции в среду и встретится с представителями армии США в Киеве в четверг в рамках новой кампании по возобновлению мирных переговоров с россией, при этом Киев получил "сигналы" относительно плана США по прекращению войны, со ссылкой на источник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

С момента встречи в Стамбуле в июле между Киевом и москвой не было прямых переговоров, отмечает издание.

"Усилия по возобновлению мирных переговоров, похоже, набирают обороты, хотя москва не выявила никаких признаков изменения своих условий прекращения войны. Она приуменьшила значение сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты работают над мирным планом из 28 пунктов", - говорится в публикации.

Объявляя планы визита в Турцию, Зеленский заявил во вторник, что готовится "активизировать переговоры" и обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, как установить "справедливый мир" в Украине.

"Сделать все возможное для приближения окончания войны - главный приоритет Украины", - сказал он, имея в виду встречу в Турции.

Издание Axios сообщило во вторник, что Вашингтон тайно работает над дорожной картой по прекращению войны, консультируясь с россией.

Администрация Трампа тайно с РФ разрабатывает новый план завершения войны в Украине - Axios19.11.25, 05:05 • 20481 просмотр

Отвечая на вопрос об этом сообщении, пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил в среду, что никаких изменений относительно возможных мирных предложений с момента встречи путина и Трампа на Аляске в августе не произошло.

"Пока никаких новаций в этом вопросе, о которых можно было бы вам сообщить", - сказал песков.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Reuters, что Киев получил "сигналы" относительно ряда предложений США по прекращению войны, которые Вашингтон обсуждал с россией. Украина не принимала никакого участия в подготовке этих предложений, сообщил источник

- отмечает издание.

Как сообщил журналист Axios Барак Равид, спецпредставитель США Стив "Уиткофф обсудил этот план с советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым на встрече в начале этой недели в Майами", что подтвердил украинский чиновник.

Посольство США в Киеве, тем временем, сообщило, что американская делегация во главе с министром армии США Дэном Дрисколом находится в Киеве с "миссией по установлению фактов".

В состав делегации также входит начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж, который вместе с Дрисколлом встретятся с Зеленским в четверг

- сообщило агентству Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Турецкий источник сообщил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф также может посетить Турцию, однако официальные лица США пока не объявляли о таком визите, отмечает издание. Другой источник в МИД Турции сообщил, что турецкие официальные лица встретятся только с Зеленским, а Уиткофф, как ожидается, не будет участвовать во встречах в Анкаре.

Попытки Трампа добиться прекращения войны пока не имели успеха, и в прошлом месяце он внезапно отменил запланированный саммит с путиным в Будапеште.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Аляска
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Reuters
Дональд Трамп
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Будапешт
Киев