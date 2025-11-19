$42.070.02
Администрация Трампа тайно с РФ разрабатывает новый план завершения войны в Украине - Axios

Киев • УНН

 934 просмотра

Администрация президента США Дональда Трампа тайно разрабатывает с Россией новый 28-пунктный план прекращения войны в Украине. Посланник Трампа Стив Виткофф обсудил его с российским посланником Кириллом Дмитриевым.

Администрация Трампа тайно с РФ разрабатывает новый план завершения войны в Украине - Axios

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа тайно разрабатывает с Россией новый план прекращения войны в Украине. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на американских и российских чиновников, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 28-пунктный план США появился после того, как инициативы Трампа по договоренностям в Газе дали результат. Один из высокопоставленных представителей РФ в комментарии Axios заявил, что в целом положительно оценивает этот документ. В то же время пока неизвестно, как на него отреагируют Украина и ее европейские партнеры.

По данным издания, которые ссылаются на информированные источники, план США состоит из 28 пунктов, распределенных на четыре основных блока: завершение войны в Украине, гарантии безопасности, европейская безопасность и дальнейшие отношения Вашингтона с Россией и Украиной.

Непонятно, как план подходит к спорным вопросам, таким как территориальный контроль в восточной Украине, где российские войска медленно продвигаются вперед, но все еще контролируют гораздо меньше территории, чем требует Кремль

- говорится в сообщении.

Как пишет Axios, посланник Трампа Стив Уиткофф возглавляет разработку плана и подробно обсудил его с российским посланником Кириллом Дмитриевым.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который также участвует в дипломатических контактах по Украине, рассказал в интервью Axios, что во время визита в Майами 24–26 октября он провел трехдневные переговоры с Ленни Уиткоффом и другими представителями команды Трампа.

В то же время, по информации украинских и американских чиновников, Уиткофф планировал встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил поездку.

Украинский чиновник также подтвердил Axios, что Уиткофф представил план секретарю СНБО Рустему Умерову во время их встречи в начале недели в Майами.

Мы знаем, что американцы над чем-то работают

- сказал украинский чиновник.

Издание сообщает, что президент США четко дал понять, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение о прекращении войны. Трамп верит, что есть шанс закончить эту бессмысленную войну, если проявить гибкость.

Дмитриев рассказал Axios, что основная идея заключалась в том, чтобы взять за основу принципы, о которых Трамп и глава Кремля Путин договорились в августе на Аляске, и подготовить предложение "по разрешению конфликта в Украине, а также по восстановлению отношений между США и Россией и решению вопросов безопасности России".

На самом деле это гораздо более широкая концепция, которая, по сути, заключается в том, чтобы "как мы можем наконец обеспечить длительную безопасность не только в Украине, но и во всей Европе

- заметил он.

По словам Дмитриева, цель состоит в том, чтобы подготовить письменный документ на эту тему к следующей встрече Трампа и Путина. Планы по проведению саммита лидеров в Будапеште пока остаются в силе.

Дмитриев отметил, что эти усилия не имеют никакого отношения к инициативе Великобритании по разработке мирного плана для Украины по образцу Газы, который, по его мнению, не имеет шансов на успех, поскольку не учитывает позицию России.

Российский посланник отметил, что американская сторона сейчас объясняет "преимущества" своего текущего подхода украинцам и европейцам.

Это происходит на фоне того, что Россия, несомненно, достигает дополнительных успехов на поле боя

- заявил он.

Издание добавляет, что американский чиновник подтвердил, что Белый дом начал информировать европейских чиновников о новом плане, но это не касается украинской стороны.

Чиновник отметил, что Белый дом считает, что есть реальная возможность привлечь к плану украинцев и европейцев, и добавил, что план будет адаптирован с учетом предложений различных сторон.

"Мы считаем, что сейчас благоприятное время для этого плана. Но обе стороны должны быть практичными и реалистичными", – резюмировал американский чиновник.

Трамп удивлен продолжительностью войны в Украине и имеет "еще одно дело с путиным"19.11.25, 00:06 • 12928 просмотров

Вита Зеленецкая

Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Аляска
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Великобритания
Европа
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Будапешт
Украина