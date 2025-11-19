$42.090.03
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
11:46 • 2508 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 4150 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
11:26 • 5444 перегляди
Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на ТернопільPhoto
10:05 • 6670 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
08:21 • 14796 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
08:06 • 23311 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
07:42 • 25789 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 14748 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: які зустрічі очікуютьсяPhoto
19 листопада, 05:06 • 26635 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
"Ніяких новацій": кремль відповів на чутки про таємні консультації рф-США щодо бойових дій в Україні

Київ • УНН

 • 1464 перегляди

У москві заявили, що після зустрічі в Анкориджі не було якісних змін у питанні припинення повномасштабної війни росії в Україні. Це стало відповіддю на публікацію Axios про нібито таємні переговори між росією та США.

"Ніяких новацій": кремль відповів на чутки про таємні консультації рф-США щодо бойових дій в Україні

За словами дмитра пєскова, прессекретаря очільника кремля, моменту зустрічі Трампа та путіна в Анкориджі, не було якісних змін у питанні припинення війни рф в Україні. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У кремлі прокоментували публікацію Axios, в якій йдеться про те, що росія і США нібито "таємно" працюють над новим планом припинення військовї агресії рф в Україні. У своєму поясненні, прессекретар путіна дмитро пєсков, скористувався терміном іновації. Журналіст запитав представника президента рф: як слід розуміти відповідь пєскова про "відсутність новацій"? Немає новацій у пропозиціях, які обговорюються, чи вони не відрізняються від того, з чим вже виступав керманич кремля у червні 2024 року?

У відповіді пєскова зазначено наступне:

Були обговорення в Анкориджі. І на додаток до того, що обговорювалося в Анкориджі, поки що ніяких пропозицій щодо України, поки що ніяких новацій.

- заявив пєсков.

Доповнення

Раніше Axios стверджував, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф обговорював новий план щодо припинення війни рф в Україні зі спецпредставником президента росії кирилом дмитрієвим. Слід зазначити, що дмитрієв відвідував США у період з 24 по 26 жовтня. Начебто тоді, упродовж декількох в переговорах членами команди Трампа, ішлося про можливе врегулювання. Згодом посланець путіна повідомив у Х про буцімто "продуктивні триденні зустрічі в США" та обговорення "шляхів до миру, торгівлі, економічного співробітництва". Причому за словам представника путіна, "прогрес" очікувався "найближчим часом". 

Нагадаємо

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні. При цьому є план США, який складається з 28 пунктів, розподілених на чотири основні блоки: завершення війни в Україні, гарантії безпеки, європейська безпека та подальші відносини Вашингтона з росією й Україною. 

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна