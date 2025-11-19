"Ніяких новацій": кремль відповів на чутки про таємні консультації рф-США щодо бойових дій в Україні

За словами дмитра пєскова, прессекретаря очільника кремля, моменту зустрічі Трампа та путіна в Анкориджі, не було якісних змін у питанні припинення війни рф в Україні. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У кремлі прокоментували публікацію Axios, в якій йдеться про те, що росія і США нібито "таємно" працюють над новим планом припинення військовї агресії рф в Україні. У своєму поясненні, прессекретар путіна дмитро пєсков, скористувався терміном іновації. Журналіст запитав представника президента рф: як слід розуміти відповідь пєскова про "відсутність новацій"? Немає новацій у пропозиціях, які обговорюються, чи вони не відрізняються від того, з чим вже виступав керманич кремля у червні 2024 року?

У відповіді пєскова зазначено наступне:

Були обговорення в Анкориджі. І на додаток до того, що обговорювалося в Анкориджі, поки що ніяких пропозицій щодо України, поки що ніяких новацій. - заявив пєсков.

Доповнення

Раніше Axios стверджував, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф обговорював новий план щодо припинення війни рф в Україні зі спецпредставником президента росії кирилом дмитрієвим. Слід зазначити, що дмитрієв відвідував США у період з 24 по 26 жовтня. Начебто тоді, упродовж декількох в переговорах членами команди Трампа, ішлося про можливе врегулювання. Згодом посланець путіна повідомив у Х про буцімто "продуктивні триденні зустрічі в США" та обговорення "шляхів до миру, торгівлі, економічного співробітництва". Причому за словам представника путіна, "прогрес" очікувався "найближчим часом".

Нагадаємо

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні. При цьому є план США, який складається з 28 пунктів, розподілених на чотири основні блоки: завершення війни в Україні, гарантії безпеки, європейська безпека та подальші відносини Вашингтона з росією й Україною.