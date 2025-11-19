"Никаких новаций": кремль ответил на слухи о тайных консультациях рф-США по боевым действиям в Украине

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы Кремля, с момента встречи Трампа и Путина в Анкоридже не было качественных изменений в вопросе прекращения войны РФ в Украине. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В Кремле прокомментировали публикацию Axios, в которой говорится о том, что Россия и США якобы "тайно" работают над новым планом прекращения военной агрессии РФ в Украине. В своем объяснении пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков воспользовался термином "инновации". Журналист спросил представителя президента РФ: как следует понимать ответ Пескова об "отсутствии новаций"? Нет новаций в обсуждаемых предложениях, или они не отличаются от того, с чем уже выступал глава Кремля в июне 2024 года?

В ответе Пескова указано следующее:

Были обсуждения в Анкоридже. И в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, пока никаких предложений по Украине, пока никаких новаций. - заявил Песков.

Дополнение

Ранее Axios утверждал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсуждал новый план по прекращению войны РФ в Украине со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Следует отметить, что Дмитриев посещал США в период с 24 по 26 октября. Якобы тогда, в течение нескольких переговоров с членами команды Трампа, речь шла о возможном урегулировании. Впоследствии посланник Путина сообщил в Х о якобы "продуктивных трехдневных встречах в США" и обсуждении "путей к миру, торговле, экономическому сотрудничеству". Причем, по словам представителя Путина, "прогресс" ожидался "в ближайшее время".

Напомним

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа тайно разрабатывает с Россией новый план прекращения войны в Украине. При этом есть план США, который состоит из 28 пунктов, распределенных на четыре основных блока: завершение войны в Украине, гарантии безопасности, европейская безопасность и дальнейшие отношения Вашингтона с Россией и Украиной.