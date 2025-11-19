$42.090.03
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на ТернопольPhoto
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
В Днепропетровской области учительница напала с ножом на сотрудницу лицея
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Зеленский прибыл в Турцию: ожидаются встречи с Эрдоганом и спецпосланником Трампа УиткоффомPhoto
Трамп направил делегацию Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров
Администрация Трампа тайно с РФ разрабатывает новый план завершения войны в Украине - Axios
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Никаких новаций": кремль ответил на слухи о тайных консультациях рф-США по боевым действиям в Украине

Киев • УНН

 • 886 просмотра

В москве заявили, что после встречи в Анкоридже не было качественных изменений в вопросе прекращения полномасштабной войны россии в Украине. Это стало ответом на публикацию Axios о якобы тайных переговорах между россией и США.

"Никаких новаций": кремль ответил на слухи о тайных консультациях рф-США по боевым действиям в Украине

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы Кремля, с момента встречи Трампа и Путина в Анкоридже не было качественных изменений в вопросе прекращения войны РФ в Украине. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В Кремле прокомментировали публикацию Axios, в которой говорится о том, что Россия и США якобы "тайно" работают над новым планом прекращения военной агрессии РФ в Украине. В своем объяснении пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков воспользовался термином "инновации". Журналист спросил представителя президента РФ: как следует понимать ответ Пескова об "отсутствии новаций"? Нет новаций в обсуждаемых предложениях, или они не отличаются от того, с чем уже выступал глава Кремля в июне 2024 года?

В ответе Пескова указано следующее:

Были обсуждения в Анкоридже. И в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, пока никаких предложений по Украине, пока никаких новаций.

- заявил Песков.

Дополнение

Ранее Axios утверждал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсуждал новый план по прекращению войны РФ в Украине со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Следует отметить, что Дмитриев посещал США в период с 24 по 26 октября. Якобы тогда, в течение нескольких переговоров с членами команды Трампа, речь шла о возможном урегулировании. Впоследствии посланник Путина сообщил в Х о якобы "продуктивных трехдневных встречах в США" и обсуждении "путей к миру, торговле, экономическому сотрудничеству". Причем, по словам представителя Путина, "прогресс" ожидался "в ближайшее время".

Напомним

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа тайно разрабатывает с Россией новый план прекращения войны в Украине. При этом есть план США, который состоит из 28 пунктов, распределенных на четыре основных блока: завершение войны в Украине, гарантии безопасности, европейская безопасность и дальнейшие отношения Вашингтона с Россией и Украиной.

Игорь Тележников

