План Трампа по Украине: россия будет платить аренду за Донбасс, но сумма не разглашается - The Telegraph

Киев • УНН

 • 3612 просмотра

Мирный план президента США Дональда Трампа предусматривает территориальные уступки Украины и выплату россией арендной платы за Донбасс. План также предусматривает юридический контроль Украины над оккупированными территориями, но без разглашения суммы аренды со стороны россии.

План Трампа по Украине: россия будет платить аренду за Донбасс, но сумма не разглашается - The Telegraph

"Мирный" план президента США Дональда Трампа предусматривает не только территориальные уступки со стороны Украины, но и выплату арендной платы со стороны россии за Донбасс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

По данным издания, согласно плану Трампа россия будет платить арендную плату за фактический контроль над оккупированным Донбассом. Однако сумма этой платы не разглашается, сообщает The Telegraph.

В то же время издание называет этот принцип "деньги в обмен на землю". Авторы материала считают, что это соответствует схеме бизнес-сделок.

Кроме того, данный план предусматривает юридический контроль Украины над оккупированными территориями.

Согласно своей конституции, Украина обязана вынести вопрос о передаче территории на публичное голосование, которое, вероятно, провалится - чего можно избежать при условии аренды

- пишет The Telegraph.

Контекст

Президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования между россией и Украиной. До этого издание Axios сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа тайно разрабатывает с россией новый план прекращения войны в Украине.

Данный план предусматривает фактический российский контроль над всей Донецкой и Луганской областями. В то же время территории, из которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и россия не сможет размещать там свои войска.

Также план предусматривает возвращение россиянами части земель в Херсонской и Запорожской областях после переговоров.

Впоследствии издание Axios сообщило, что встреча советника Трампа Стива Уиткоффа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре была отменена из-за "неприемлемого" плана США по прекращению войны.

Напомним

Обозреватель The Telegraph Дэниел ДеПетрис считает план Трампа по Украине нереалистичным и неприемлемым для Киева. Он отметил, что этот план не заслуживает доверия, ведь шансы на его воплощение в жизнь крайне малы.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины, бывший постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал план Дональда Трампа информационно-психологической спецоперацией.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Выборы в США
Война в Украине
Дипломатка
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Сергей Кислыця
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина