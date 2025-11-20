Зеленський зустрівся із міністром армії США Дрісколлом - джерело

Президент України Володимир Зеленський із міністром армії США Деном Дрісколлом та генералами, які прибули до Києва в межах зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа щодо відновлення діалогу про завершення російсько-української війни. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Як повідомило джерело, Зеленський вже зустрівся із міністром армії США Деном Дрісколлом та генералами. Наразі розпочинається зустріч у розширеному форматі, у якій зокрема братиме участь секретар РНБО Рустем Умєров.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп направив до Києва високопоставлену делегацію з Пентагону, яка в середу, 19 листопада має провести переговори в межах зусиль адміністрації щодо відновлення діалогу про завершення російсько-української війни.