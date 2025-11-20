Зеленский встретился с министром армии США Дрисколлом - источник

Президент Украины Владимир Зеленский с министром армии США Дэном Дрисколлом и генералами, прибывшими в Киев в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по возобновлению диалога о завершении российско-украинской войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщил источник, Зеленский уже встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и генералами. Сейчас начинается встреча в расширенном формате, в которой, в частности, будет участвовать секретарь СНБО Рустем Умеров.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в Киев высокопоставленную делегацию из Пентагона, которая в среду, 19 ноября, должна провести переговоры в рамках усилий администрации по возобновлению диалога о завершении российско-украинской войны.