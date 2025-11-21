США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
Киев • УНН
США угрожают Украине прекратить поставки оружия и разведданных, если она не подпишет американский мирный план до 27 ноября. Вашингтон усиливает давление на Киев относительно согласия на рамочное соглашение мира с россией.
США пригрозили Украине прекратить поставки оружия и разведданных, если она не подпишет американский мирный план до 27 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет УНН.
Подробности
Как отмечает издание, Украина испытывает большее давление со стороны Вашингтона, чтобы согласиться на рамочное соглашение о мире с россией, заключенное при посредничестве США, чем во время предыдущих переговорных попыток, включая угрозы прекратить предоставление разведданных и вооружений.
Один из источников, говоривший на условиях анонимности, отметил, что США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга, 27 ноября.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.
Зеленский в четверг сообщил министру армии США Дину Дрисколлу, что готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования в Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что план завершения войны в Украине, который поддерживает Дональд Трамп, постоянно меняется, но он хорош для обеих сторон. США работают над его реализацией и ведут переговоры с Украиной и Россией.
21 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.