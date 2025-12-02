Засідання Бюджетного комітету щодо розгляду держбюджету-2026 заплановано на 3 грудня - нардеп
Київ • УНН
Засідання Верховної Ради перенесено на 12:00 3 грудня через заплановане на 9:00 засідання комітету з питань бюджету. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що це пов'язано з обговоренням бюджету та спробою зібрати голоси.
Засідання комітету Верховної Ради з питань бюджету заплановано на 9 ранку середи, 3 грудня. Через це засідання парламенту перенесли на 12 годину. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Поки тривають зустрічі премʼєра, міністра фінансів та голови бюджетного комітету з різними фракціями по бюджету... Але засідання бюджетного комітету призначено на ранок завтра (9:00) і засідання Ради змістили з 10:00 на 12:00. Тож розраховують спробувати голоси зібрати
Нагадаємо
2 грудня під час пленарного засідання Верховної Ради України група депутатів заблокувала трибуну. Голова парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву у засіданні.
У Верховній Раді України, за попередньою інформацією, будуть розглядати проєкт Державного бюджету на 2026 рік у середу, 3 грудня.