Засідання Бюджетного комітету щодо розгляду держбюджету-2026 заплановано на 3 грудня - нардеп

12:35
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю 2 грудня, 09:30
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перерву 2 грудня, 10:45
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання 11:57
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ "закриває очі" на трагедії в Odrex 14:41
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри 16:58
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ "закриває очі" на трагедії в Odrex 14:41
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції 14:40
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання 11:57
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марк Рютте
Александар Вучич
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Донецька область
Туреччина
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає 1 грудня, 10:58
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу 1 грудня, 08:53
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими 29 листопада, 16:59
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку 28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див" 27 листопада, 06:49
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Bild
ChatGPT

Засідання Бюджетного комітету щодо розгляду держбюджету-2026 заплановано на 3 грудня - нардеп

Київ • УНН

 112 перегляди

Засідання Верховної Ради перенесено на 12:00 3 грудня через заплановане на 9:00 засідання комітету з питань бюджету. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що це пов'язано з обговоренням бюджету та спробою зібрати голоси.

Засідання Бюджетного комітету щодо розгляду держбюджету-2026 заплановано на 3 грудня - нардеп

Засідання комітету Верховної Ради з питань бюджету заплановано на 9 ранку середи, 3 грудня. Через це засідання парламенту перенесли на 12 годину. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН

Поки тривають зустрічі премʼєра, міністра фінансів та голови бюджетного комітету з різними фракціями по бюджету... Але засідання бюджетного комітету призначено на ранок завтра (9:00) і засідання Ради змістили з 10:00 на 12:00. Тож розраховують спробувати голоси зібрати 

- повідомив Железняк. 

Нагадаємо 

2 грудня під час пленарного засідання Верховної Ради України група депутатів заблокувала трибуну. Голова парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву у засіданні.

У Верховній Раді України, за попередньою інформацією, будуть розглядати проєкт Державного бюджету на 2026 рік у середу, 3 грудня. 

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Ярослав Железняк