Засідання Бюджетного комітету щодо розгляду держбюджету-2026 заплановано на 3 грудня - нардеп

Засідання комітету Верховної Ради з питань бюджету заплановано на 9 ранку середи, 3 грудня. Через це засідання парламенту перенесли на 12 годину. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Поки тривають зустрічі премʼєра, міністра фінансів та голови бюджетного комітету з різними фракціями по бюджету... Але засідання бюджетного комітету призначено на ранок завтра (9:00) і засідання Ради змістили з 10:00 на 12:00. Тож розраховують спробувати голоси зібрати - повідомив Железняк.

Нагадаємо

2 грудня під час пленарного засідання Верховної Ради України група депутатів заблокувала трибуну. Голова парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву у засіданні.

У Верховній Раді України, за попередньою інформацією, будуть розглядати проєкт Державного бюджету на 2026 рік у середу, 3 грудня.