Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перерву

У Верховній Раді під час пленарного засідання група депутатів заблокувала трибуну, голова парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву у засіданні, пише УНН.

Деталі

"Вимушений оголосити перерву у нашому пленарному засіданні", - сказав Стефанчук.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк: "Рада заблокована, з криками "Уряд геть!"".

Раніше сьогодні Железняк повідомляв, що "не виглядає так, що сьогодні Рада буде активно працювати". "Погоджувальна рада не сильно наблизила ситуацію до вирішення. Як мінімум по Бюджету. Може, буде пару інших голосувань, і все", - написав нардеп у Telegram.

