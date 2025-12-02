$42.340.08
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 2088 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
06:00 • 33591 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 40730 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35 • 53949 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 46083 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 42804 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
1 грудня, 12:41 • 34159 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 28830 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24866 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
06:00 • 33590 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перерву

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Група депутатів заблокувала трибуну під час пленарного засідання Верховної Ради. Голова парламенту Руслан Стефанчук був змушений оголосити перерву.

Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перерву

У Верховній Раді під час пленарного засідання група депутатів заблокувала трибуну, голова парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву у засіданні, пише УНН.

Деталі

"Вимушений оголосити перерву у нашому пленарному засіданні", - сказав Стефанчук.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк: "Рада заблокована, з криками "Уряд геть!"".

Раніше сьогодні Железняк повідомляв, що "не виглядає так, що сьогодні Рада буде активно працювати". "Погоджувальна рада не сильно наблизила ситуацію до вирішення. Як мінімум по Бюджету. Може, буде пару інших голосувань, і все", - написав нардеп у Telegram.

Юлія Шрамко

