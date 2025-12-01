У "Слузі народу" – розгубленість: засідання фракції розпалося, а рішення щодо бюджету відкладаються – нардеп Железняк

$42.270.07
48.890.02
ukenru
17:14 • 6372 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
15:35 • 12424 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 13858 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 15487 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 18519 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 20052 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 21302 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 39828 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19950 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 39041 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
93%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 22106 перегляди
40% бюджету на армію: путін підписав бюджет росії на 2026 рік 1 грудня, 11:31 • 5788 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 21402 перегляди
Історія не оцінить спроби забути злочини росії: ЄС встановив червону лінію для мирних переговорів щодо України1 грудня, 14:10 • 7232 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 12717 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 12761 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 21450 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 31895 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 39828 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 39041 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 22142 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 24943 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 81833 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 58273 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 74555 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
The Guardian
Соціальна мережа
Дипломатка

У "Слузі народу" – розгубленість: засідання фракції розпалося, а рішення щодо бюджету відкладаються – нардеп Железняк

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Вечірнє засідання фракції "Слуга народу" закінчилося без результатів. Нардеп Железняк повідомляє, що "слуги" ймовірно зберуться завтра знову для обговорення бюджету на 2026 рік.

У "Слузі народу" – розгубленість: засідання фракції розпалося, а рішення щодо бюджету відкладаються – нардеп Железняк

Засідання фракції "Слуга народу" завершилося фактично саморозпуском – про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що під кінець у залі "майже не залишилось людей". Про це пише УНН.

Деталі

За словами депутата, нардепи від президентської фракції не змогли вирішити питань щодо бюджету на 2026 рік. Спроба зрушити процес із місця може відбутися вже завтра о 10:00, коли планують зібрати Погоджувальну раду за участі прем'єрки Юлії Свириденко. Водночас, як застерігає Железняк, "не факт, що це не те що допоможе, а не погіршить ситуацію".

Нардеп також назвав реалістичні терміни розгляду ключових питань: ухвалення держбюджету та кадрові рішення можуть перейти на 16-18 грудня.

Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-202617.11.25, 16:33 • 59610 переглядiв

Степан Гафтко

Політика
Державний бюджет
Юлія Свириденко
Слуга народу
Ярослав Железняк