У "Слузі народу" – розгубленість: засідання фракції розпалося, а рішення щодо бюджету відкладаються – нардеп Железняк

Засідання фракції "Слуга народу" завершилося фактично саморозпуском – про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що під кінець у залі "майже не залишилось людей". Про це пише УНН.

Деталі

За словами депутата, нардепи від президентської фракції не змогли вирішити питань щодо бюджету на 2026 рік. Спроба зрушити процес із місця може відбутися вже завтра о 10:00, коли планують зібрати Погоджувальну раду за участі прем'єрки Юлії Свириденко. Водночас, як застерігає Железняк, "не факт, що це не те що допоможе, а не погіршить ситуацію".

Нардеп також назвав реалістичні терміни розгляду ключових питань: ухвалення держбюджету та кадрові рішення можуть перейти на 16-18 грудня.

