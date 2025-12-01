В "Слуге народа" – растерянность: заседание фракции распалось, а решения по бюджету откладываются – нардеп Железняк

Заседание фракции "Слуга народа" завершилось фактически самороспуском – об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, отметив, что под конец в зале "почти не осталось людей". Об этом пишет УНН.

Детали

По словам депутата, нардепы от президентской фракции не смогли решить вопросы по бюджету на 2026 год. Попытка сдвинуть процесс с места может произойти уже завтра в 10:00, когда планируют собрать Согласительный совет с участием премьера Юлии Свириденко. В то же время, как предостерегает Железняк, "не факт, что это не то что поможет, а не ухудшит ситуацию".

Нардеп также назвал реалистичные сроки рассмотрения ключевых вопросов: принятие госбюджета и кадровые решения могут перейти на 16-18 декабря.

