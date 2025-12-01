В "Слуге народа" – растерянность: заседание фракции распалось, а решения по бюджету откладываются – нардеп Железняк
Киев • УНН
Вечернее заседание фракции "Слуга народа" закончилось без результатов. Нардеп Железняк сообщает, что "слуги" вероятно соберутся завтра снова для обсуждения бюджета на 2026 год.
Заседание фракции "Слуга народа" завершилось фактически самороспуском – об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, отметив, что под конец в зале "почти не осталось людей". Об этом пишет УНН.
Детали
По словам депутата, нардепы от президентской фракции не смогли решить вопросы по бюджету на 2026 год. Попытка сдвинуть процесс с места может произойти уже завтра в 10:00, когда планируют собрать Согласительный совет с участием премьера Юлии Свириденко. В то же время, как предостерегает Железняк, "не факт, что это не то что поможет, а не ухудшит ситуацию".
Нардеп также назвал реалистичные сроки рассмотрения ключевых вопросов: принятие госбюджета и кадровые решения могут перейти на 16-18 декабря.
ч. Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026