В "Слуге народа" – растерянность: заседание фракции распалось, а решения по бюджету откладываются – нардеп Железняк

17:14 • 6320 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
15:35 • 12370 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 13811 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 15447 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 18484 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 20039 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 21293 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 39794 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19946 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 39021 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
публикации
Эксклюзивы
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 22011 просмотра
40% бюджета на армию: путин подписал бюджет россии на 2026 год1 декабря, 11:31 • 5660 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 21283 просмотра
История не оценит попытки забыть преступления России: ЕС установил красную линию для мирных переговоров по Украине1 декабря, 14:10 • 7104 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto16:00 • 12608 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 22093 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 24927 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 81818 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 58260 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 74543 просмотра
В "Слуге народа" – растерянность: заседание фракции распалось, а решения по бюджету откладываются – нардеп Железняк

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Вечернее заседание фракции "Слуга народа" закончилось без результатов. Нардеп Железняк сообщает, что "слуги" вероятно соберутся завтра снова для обсуждения бюджета на 2026 год.

В "Слуге народа" – растерянность: заседание фракции распалось, а решения по бюджету откладываются – нардеп Железняк

Заседание фракции "Слуга народа" завершилось фактически самороспуском – об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, отметив, что под конец в зале "почти не осталось людей". Об этом пишет УНН.

Детали

По словам депутата, нардепы от президентской фракции не смогли решить вопросы по бюджету на 2026 год. Попытка сдвинуть процесс с места может произойти уже завтра в 10:00, когда планируют собрать Согласительный совет с участием премьера Юлии Свириденко. В то же время, как предостерегает Железняк, "не факт, что это не то что поможет, а не ухудшит ситуацию".

Нардеп также назвал реалистичные сроки рассмотрения ключевых вопросов: принятие госбюджета и кадровые решения могут перейти на 16-18 декабря.

ч. Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026

Степан Гафтко

Политика
Государственный бюджет
Юлия Свириденко
Слуга народа
Ярослав Железняк