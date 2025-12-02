Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерыв

В Верховной Раде во время пленарного заседания группа депутатов заблокировала трибуну, председатель парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании, пишет УНН.

Детали

"Вынужден объявить перерыв в нашем пленарном заседании", - сказал Стефанчук.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк: "Рада заблокирована, с криками "Правительство прочь!"".

Ранее сегодня Железняк сообщал, что "не выглядит так, что сегодня Рада будет активно работать". "Согласительный совет не сильно приблизил ситуацию к решению. Как минимум по Бюджету. Может, будет пару других голосований, и все", - написал нардеп в Telegram.

