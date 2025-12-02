Проект Держбюджету-2026: нардеп озвучив ймовірну дату розгляду

У Верховній Раді України, за попередньою інформацією, будуть розглядати проект Державного бюджету на 2026 рік у середу, 3 грудня. Про це повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

Паралельно і Премʼєр і депутати ведуть перемовини про бюджет і зміни до нього, які можуть дати можливість його прийняти. В залежності від цього, буде зрозуміло чи реально проголосувати Бюджет на цьому тижні чи ні. Поки думаю 50 на 50 - заявив нардеп.

Нагадаємо

2 грудня під час пленарного засідання Верховної Ради України група депутатів заблокувала трибуну. Голова парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву у засіданні.

28 листопада Президент Володимир Зеленський заявив про очікування, що Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами "в діалозі та єдності" забезпечить Україні три речі, найголовніше - ухвалити Бюджет-2026.