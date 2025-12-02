$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Проект Держбюджету-2026: нардеп озвучив ймовірну дату розгляду

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У Верховній Раді України, ймовірно, 3 грудня розглянуть проєкт Державного бюджету на 2026 рік. Наразі тривають переговори щодо змін до нього.

Проект Держбюджету-2026: нардеп озвучив ймовірну дату розгляду

У Верховній Раді України, за попередньою інформацією, будуть розглядати проект Державного бюджету на 2026 рік у середу, 3 грудня. Про це повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

Паралельно і Премʼєр і депутати ведуть перемовини про бюджет і зміни до нього, які можуть дати можливість його прийняти. В залежності від цього, буде зрозуміло чи реально проголосувати Бюджет на цьому тижні чи ні. Поки думаю 50 на 50

- заявив нардеп.

Нагадаємо

2 грудня під час пленарного засідання Верховної Ради України група депутатів заблокувала трибуну. Голова парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву у засіданні.

28 листопада Президент Володимир Зеленський заявив про очікування, що Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами "в діалозі та єдності" забезпечить Україні три речі, найголовніше - ухвалити Бюджет-2026.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Юлія Свириденко
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк