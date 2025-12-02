Проект Госбюджета-2026: нардеп озвучил вероятную дату рассмотрения

В Верховной Раде Украины, по предварительной информации, будут рассматривать проект Государственного бюджета на 2026 год в среду, 3 декабря. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Параллельно и Премьер, и депутаты ведут переговоры о бюджете и изменениях к нему, которые могут дать возможность его принять. В зависимости от этого, будет понятно, реально ли проголосовать Бюджет на этой неделе или нет. Пока думаю 50 на 50