12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Проект Госбюджета-2026: нардеп озвучил вероятную дату рассмотрения

Киев • УНН

 • 760 просмотра

В Верховной Раде Украины, вероятно, 3 декабря рассмотрят проект Государственного бюджета на 2026 год. Сейчас продолжаются переговоры по изменениям в него.

Проект Госбюджета-2026: нардеп озвучил вероятную дату рассмотрения

В Верховной Раде Украины, по предварительной информации, будут рассматривать проект Государственного бюджета на 2026 год в среду, 3 декабря. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Подробности

Параллельно и Премьер, и депутаты ведут переговоры о бюджете и изменениях к нему, которые могут дать возможность его принять. В зависимости от этого, будет понятно, реально ли проголосовать Бюджет на этой неделе или нет. Пока думаю 50 на 50

- заявил нардеп.

Напомним

2 декабря во время пленарного заседания Верховной Рады Украины группа депутатов заблокировала трибуну. Председатель парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании.

28 ноября Президент Владимир Зеленский заявил об ожиданиях, что Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с народными депутатами "в диалоге и единстве" обеспечит Украине три вещи, самое главное - принять Бюджет-2026.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк