Найголовніше – ухвалити Бюджет-2026: Зеленський звернувся до прем'єрки та нардепів

Президент України Володимир Зеленський розраховує на ухвалення Державного бюджету на 2026 рік Верховною Радою. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Я розраховую, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі. Найголовніше – ухвалити бюджет 26-го року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям - сказав Зеленський.

Він також додав, що очікує представлення кандидатур на посади міністрів енергетики та юстиції.

Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни - зазначив Президент.

Нагадаємо

У вересні Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

У жовтні Держбюджет 2026 було ухвалено в першому читанні.

Згідно з проєктом, доходи Державного бюджету становитимуть 2,4 трлн грн, що на 446,8 млрд грн (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки - 4,8 трлн, що на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком.

Видатки на оборону та безпеку заплановані обсягом 2,8 трлн, це 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року).

Видатки на:

соціальний захист – 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);

охорону здоров’я – 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);

освіту – 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);

науку – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);

на ветеранську політику – 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);

на підтримку економіки - 41,5 млрд грн.

Парламентарі офіційно внесли пропозиції перед ухваленням Державного бюджету на 2026 рік, які зокрема передбачають вжити заходів щодо підвищення зарплат військовим та педагогам, а також передбачити кошти на розмінування, як і на реконструкцію лікарні на Харківщині.

На початку листопада Кабінет міністрів підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді. Загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд гривень, а також зростуть видатки - на 33,6 млрд гривень.

Уряд у наступному році передбачив підвищення зарплат лікарям та освітянам. Загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд гривень. Зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.

Також зростуть видатки - на 33,6 млрд гривень. Зокрема з цих коштів 18,9 млрд гривень поповнять резервний фонд, 6,6 млрд гривень піде на поетапне підвищення зарплат вчителям шкіл і викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року.

Зазначимо, що у першому читанні підтримали правку №1061, якою пропонується продовжити дію пільгового оподаткування до 1 січня 2027 року, хоч ця правка і була відхилена профільним комітетом.

Зрештою Кабмін відхилив дану правку.