$42.190.11
48.870.08
ukenru
15:39 • 5158 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Найголовніше – ухвалити Бюджет-2026: Зеленський звернувся до прем'єрки та нардепів

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент Володимир Зеленський розраховує на ухвалення Верховною Радою Державного бюджету на 2026 рік. Він також очікує представлення кандидатур на посади міністрів енергетики та юстиції.

Президент України Володимир Зеленський розраховує на ухвалення Державного бюджету на 2026 рік Верховною Радою. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Я розраховую, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі. Найголовніше – ухвалити бюджет 26-го року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям 

- сказав Зеленський.

Він також додав, що очікує представлення кандидатур на посади міністрів енергетики та юстиції.

Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни 

- зазначив Президент.

Нагадаємо

У вересні Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

У жовтні Держбюджет 2026 було ухвалено в першому читанні.  

Згідно з проєктом, доходи Державного бюджету становитимуть 2,4 трлн грн, що на 446,8 млрд грн (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки - 4,8 трлн, що на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком.

Видатки на оборону та безпеку заплановані обсягом 2,8 трлн, це 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року).

Видатки на:

  • соціальний захист – 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);
    • охорону здоров’я – 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);
      • освіту – 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);
        • науку  – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);
          • на ветеранську політику – 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);
            • на підтримку економіки - 41,5 млрд грн.

              Парламентарі офіційно внесли пропозиції перед ухваленням Державного бюджету на 2026 рік, які зокрема передбачають вжити заходів щодо підвищення зарплат військовим та педагогам, а також передбачити кошти на розмінування, як і на реконструкцію лікарні на Харківщині.

              На початку листопада Кабінет міністрів підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді. Загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд гривень, а також зростуть видатки - на 33,6 млрд гривень.

              Уряд у наступному році передбачив підвищення зарплат лікарям та освітянам. Загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд гривень. Зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.

              Також зростуть видатки - на 33,6 млрд гривень. Зокрема з цих коштів 18,9 млрд гривень поповнять резервний фонд, 6,6 млрд гривень піде на поетапне підвищення зарплат вчителям шкіл і викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року. 

              Зазначимо, що у першому читанні підтримали правку №1061, якою пропонується продовжити дію пільгового оподаткування до 1 січня 2027 року, хоч ця правка і була відхилена профільним комітетом. 

              Зрештою Кабмін відхилив дану правку. 

              Павло Башинський

              ЕкономікаПолітика
              Державний бюджет
              Енергетика
              Кабінет Міністрів України
              Війна в Україні
              Верховна Рада України
              Володимир Зеленський
              Україна