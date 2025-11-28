Самое главное – принять Бюджет-2026: Зеленский обратился к премьеру и нардепам

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на принятие Государственного бюджета на 2026 год Верховной Радой. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Я рассчитываю, что премьер-министр Юлия Свириденко вместе с народными депутатами в диалоге и единстве обеспечит Украине три вещи. Самое главное – принять бюджет 26-го года, то есть способность нашего государства защищаться, обеспечивать оборону, обеспечивать все социальные выплаты и необходимую устойчивость. Это то, что нужно людям - сказал Зеленский.

Он также добавил, что ожидает представления кандидатур на должности министров энергетики и юстиции.

Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы, соответствуют ли действующие должностные лица вызовам и этой зимы, и этой войны - отметил Президент.

Напомним

В сентябре Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

В октябре Госбюджет 2026 был принят в первом чтении.

Согласно проекту, доходы Государственного бюджета составят 2,4 трлн грн, что на 446,8 млрд грн (18,8%) больше по сравнению с 2025 годом. Расходы - 4,8 трлн, что на 415 млрд больше по сравнению с 2025 годом.

Расходы на оборону и безопасность запланированы в объеме 2,8 трлн, это 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году).

Расходы на:

социальную защиту – 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);

здравоохранение – 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);

образование – 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);

науку – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);

на ветеранскую политику – 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);

на поддержку экономики - 41,5 млрд грн.

Парламентарии официально внесли предложения перед принятием Государственного бюджета на 2026 год, которые в частности предусматривают принять меры по повышению зарплат военным и педагогам, а также предусмотреть средства на разминирование, как и на реконструкцию больницы на Харьковщине.

В начале ноября Кабинет министров подготовил проект Госбюджета-2026 ко второму чтению в Верховной Раде. Общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд гривен, а также вырастут расходы - на 33,6 млрд гривен.

Правительство в следующем году предусмотрело повышение зарплат врачам и педагогам. Общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд гривен. В частности за счет повышения ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%.

Также вырастут расходы - на 33,6 млрд гривен. В частности из этих средств 18,9 млрд гривен пополнят резервный фонд, 6,6 млрд гривен пойдет на поэтапное повышение зарплат учителям школ и преподавателям учреждений высшего образования и профессиональных колледжей на 50% в течение года.

Отметим, что в первом чтении поддержали правку №1061, которой предлагается продлить действие льготного налогообложения до 1 января 2027 года, хотя эта правка и была отклонена профильным комитетом.

В итоге Кабмин отклонил данную правку.