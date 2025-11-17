Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026

Вполне вероятно, что на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады, которое состоится на этой неделе, нардепы не примут законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", ведь еще не было заседания комитета ВР по вопросам бюджета, который должен был бы одобрить документ ко второму чтению. Об этом в комментарии УНН рассказала нардеп, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По рассмотрению бюджета, я не могу спрогнозировать дату, потому что не было еще заседания бюджетного комитета. Вполне вероятно, что на ближайшем пленарном заседании на этой неделе, рассмотрение еще не состоится. Опять же будет понятно после Согласительного совета сегодня вечером, и после заседания бюджетного комитета - сказала Кравчук.

Нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Алексей Гончаренко в комментарии УНН сообщил, что заседание комитета по утверждению госбюджета еще даже не назначено.

Он отметил, что заседание комитета может состояться за несколько дней до рассмотрения бюджета в Раде, но "пока похоже, что это не эта сессионная неделя".

Отметим, ранее сообщалось, что Рада может рассмотреть проект госбюджета во вторник, 18 ноября.

Дополнение

В сентябре Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

В октябре Госбюджет 2026 был принят в первом чтении.

Согласно проекту, доходы Государственного бюджета составят 2,4 трлн грн, что на 446,8 млрд грн (18,8%) больше по сравнению с 2025 годом. Расходы - 4,8 трлн, что на 415 млрд больше по сравнению с 2025 годом.

Расходы на оборону и безопасность запланированы в объеме 2,8 трлн, это 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году).

Расходы на:

социальную защиту – 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);

здравоохранение – 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);

образование – 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);

науку – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);

на ветеранскую политику – 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);

на поддержку экономики - 41,5 млрд грн.

Парламентарии официально внесли предложения перед принятием Государственного бюджета на 2026 год, которые, в частности, предусматривают принять меры по повышению зарплат военным и педагогам, а также предусмотреть средства на разминирование, как и на реконструкцию больницы на Харьковщине.

В начале ноября Кабинет министров подготовил проект Госбюджета-2026 ко второму чтению в Верховной Раде. Общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд гривен, а также вырастут расходы - на 33,6 млрд гривен.

Правительство в следующем году предусмотрело повышение зарплат врачам и педагогам. Общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд гривен. В частности, за счет повышения ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%.

Также вырастут расходы - на 33,6 млрд гривен. В частности, из этих средств 18,9 млрд гривен пополнят резервный фонд, 6,6 млрд гривен пойдет на поэтапное повышение зарплат учителям школ и преподавателям учреждений высшего образования и профессиональных колледжей на 50% в течение года.

Отметим, что в первом чтении поддержали правку №1061, которой предлагается продлить действие льготного налогообложения до 1 января 2027 года, хотя эта правка и была отклонена профильным комитетом.

В итоге Кабмин отклонил данную правку.