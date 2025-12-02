Заседание Бюджетного комитета по рассмотрению госбюджета-2026 запланировано на 3 декабря - нардеп
Киев • УНН
Заседание Верховной Рады перенесено на 12:00 3 декабря из-за запланированного на 9:00 заседания комитета по вопросам бюджета. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что это связано с обсуждением бюджета и попыткой собрать голоса.
Пока продолжаются встречи премьера, министра финансов и главы бюджетного комитета с разными фракциями по бюджету... Но заседание бюджетного комитета назначено на утро завтра (9:00) и заседание Рады сместили с 10:00 на 12:00. Так что рассчитывают попробовать голоса собрать
Напомним
2 декабря во время пленарного заседания Верховной Рады Украины группа депутатов заблокировала трибуну. Председатель парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании.
В Верховной Раде Украины, по предварительной информации, будут рассматривать проект Государственного бюджета на 2026 год в среду, 3 декабря.