12:35 • 10695 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 26374 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 25687 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 19398 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 20579 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 53083 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 50549 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 59692 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 50792 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 46270 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Заседание Бюджетного комитета по рассмотрению госбюджета-2026 запланировано на 3 декабря - нардеп

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Заседание Верховной Рады перенесено на 12:00 3 декабря из-за запланированного на 9:00 заседания комитета по вопросам бюджета. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что это связано с обсуждением бюджета и попыткой собрать голоса.

Заседание Бюджетного комитета по рассмотрению госбюджета-2026 запланировано на 3 декабря - нардеп

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам бюджета запланировано на 9 утра среды, 3 декабря. Из-за этого заседание парламента перенесли на 12 часов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН

Пока продолжаются встречи премьера, министра финансов и главы бюджетного комитета с разными фракциями по бюджету... Но заседание бюджетного комитета назначено на утро завтра (9:00) и заседание Рады сместили с 10:00 на 12:00. Так что рассчитывают попробовать голоса собрать 

- сообщил Железняк. 

Напомним 

2 декабря во время пленарного заседания Верховной Рады Украины группа депутатов заблокировала трибуну. Председатель парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании.

В Верховной Раде Украины, по предварительной информации, будут рассматривать проект Государственного бюджета на 2026 год в среду, 3 декабря. 

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Ярослав Железняк