Заседание Бюджетного комитета по рассмотрению госбюджета-2026 запланировано на 3 декабря - нардеп

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам бюджета запланировано на 9 утра среды, 3 декабря. Из-за этого заседание парламента перенесли на 12 часов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Пока продолжаются встречи премьера, министра финансов и главы бюджетного комитета с разными фракциями по бюджету... Но заседание бюджетного комитета назначено на утро завтра (9:00) и заседание Рады сместили с 10:00 на 12:00. Так что рассчитывают попробовать голоса собрать - сообщил Железняк.

Напомним

2 декабря во время пленарного заседания Верховной Рады Украины группа депутатов заблокировала трибуну. Председатель парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании.

В Верховной Раде Украины, по предварительной информации, будут рассматривать проект Государственного бюджета на 2026 год в среду, 3 декабря.