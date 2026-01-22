$43.180.08
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 12497 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 6592 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 10522 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 14040 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 19783 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 26747 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41417 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39767 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 66203 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Зарплати та доплати вчителям в 2026 році: у Раді заявили, що розглянуть питання

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Верховна Рада України розгляне питання зарплат та доплат вчителям на початку 2026 року. Нардеп Сергій Бабак закликав громади не маніпулювати надбавками, оскільки держава виділила кошти на підвищення зарплат.

Зарплати та доплати вчителям в 2026 році: у Раді заявили, що розглянуть питання

У Верховній Раді України розглянуть питання зарплат і доплат вчителям на початку 2026 року. Про це повідомив в Telegram народний депутат, голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.

Деталі

За словами Бабака, він отримує листи, де вчителі пишуть про зменшення надбавки за престижність праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в деяких громадах України.

З огляду на анонсований Комітетом моніторинг виплат за січень 2026 року, вважаю надзвичайно важливим проаналізувати, як саме формувалася заробітна плата педагогів, які надбавки і в яких розмірах були виплачені порівняно з груднем 2025 року, та не допустити перекладання фінансових проблем окремих галузей освіти на вчителів шкіл

- заявив нардеп.

Він також закликав громади "не маніпулювати надбавками". За його словами, на підвищення заробітних плат держава адресно спрямувала бюджетні кошти.

Євген Устименко

