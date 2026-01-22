Зарплати та доплати вчителям в 2026 році: у Раді заявили, що розглянуть питання

У Верховній Раді України розглянуть питання зарплат і доплат вчителям на початку 2026 року. Про це повідомив в Telegram народний депутат, голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.

Деталі

За словами Бабака, він отримує листи, де вчителі пишуть про зменшення надбавки за престижність праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в деяких громадах України.

З огляду на анонсований Комітетом моніторинг виплат за січень 2026 року, вважаю надзвичайно важливим проаналізувати, як саме формувалася заробітна плата педагогів, які надбавки і в яких розмірах були виплачені порівняно з груднем 2025 року, та не допустити перекладання фінансових проблем окремих галузей освіти на вчителів шкіл - заявив нардеп.

Він також закликав громади "не маніпулювати надбавками". За його словами, на підвищення заробітних плат держава адресно спрямувала бюджетні кошти.

78 вишів підтвердили запуск "зимового вступу" на нульовий курс - Міносвіти