МОН анонсувало до кінця січня перерахування підвищених зарплат викладачам своїх вузів

15:12 • 4100 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 5356 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 9970 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 17013 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 39457 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 19779 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 22592 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 30755 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 68373 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34322 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
Популярнi новини
У Києві побили комунальника під час відновлення тепла, поліція розслідує23 січня, 06:23 • 6320 перегляди
Коригувала удари по Києву та шпигувала за Силами оборони: СБУ затримала агентку спеслужб рфPhoto23 січня, 08:47 • 5328 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста23 січня, 09:20 • 39047 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 15143 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 14777 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв15:12 • 4098 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 39457 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 68373 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 65081 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 67795 перегляди
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 14923 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 15292 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 34750 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 50258 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 45097 перегляди
МОН анонсувало до кінця січня перерахування підвищених зарплат викладачам своїх вузів

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Міністерство освіти і науки України перерахує підвищені зарплати викладачам своїх ВНЗ до кінця січня. Наступне підвищення оплати праці викладачів заплановано з 1 вересня.

МОН анонсувало до кінця січня перерахування підвищених зарплат викладачам своїх вузів

Заробітні плати викладачам закладів вищої освіти сфери управління Міністерства освіти і науки України (МОН), які були підвищені з 1 січня, будуть перераховані до кінця поточного місяця, наступне підвищення оплати праці викладачів планується з 1 вересня. Про це повідомляється на сайті відомства, пише УНН.

Заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МОН, можуть уже проводити нарахування заробітної плати за новими розмірами посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників. Фінансування виплат від МОН на заклади за січень відбудеться до кінця місяця, а безпосередньо працівникам - відповідно до затверджених у кожному закладі строків виплати заробітної плати

- йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що з 1 січня тарифні ставки у бюджетній сфері розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (3 470 грн), а з посадовими окладами переглядаються прив’язані до них надбавки та доплати.

Окремо для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ державної й комунальної форми власності з 1 січня 2026 року встановлено підвищення посадових окладів із показником 40%. Для тих, у кого підвищення вже діяло на рівні 10%, фактичне зростання в січні становить приблизно 30%

- повідомляють у відомстві.

Зазначається, що підвищення застосовується до посадових окладів і виплат, що фінансуються з державного або місцевого бюджету, а якщо оплата праці працівника здійснюється зі спецфонду чи інших джерел, рішення про зарплати заклад ухвалює виходячи з власних можливостей. Саме тому важливим є запровадження індикативної вартості контрактного навчання, щоб вирівняти реальну вартість навчання всіх студентів і забезпечити всім викладачам зростання рівня заробітних плат.

Уряд анонсував поетапне підвищення оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників: з 1 січня 2026 року та наступний етап - з 1 вересня 2026 року

- йдеться у повідомленні.

Зарплати та доплати вчителям в 2026 році: у Раді заявили, що розглянуть питання22.01.26, 15:37 • 14353 перегляди

Ольга Розгон

Освіта
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міністерство освіти і науки України