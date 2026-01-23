МОН анонсувало до кінця січня перерахування підвищених зарплат викладачам своїх вузів

Заробітні плати викладачам закладів вищої освіти сфери управління Міністерства освіти і науки України (МОН), які були підвищені з 1 січня, будуть перераховані до кінця поточного місяця, наступне підвищення оплати праці викладачів планується з 1 вересня. Про це повідомляється на сайті відомства, пише УНН.

Заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МОН, можуть уже проводити нарахування заробітної плати за новими розмірами посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників. Фінансування виплат від МОН на заклади за січень відбудеться до кінця місяця, а безпосередньо працівникам - відповідно до затверджених у кожному закладі строків виплати заробітної плати - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що з 1 січня тарифні ставки у бюджетній сфері розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (3 470 грн), а з посадовими окладами переглядаються прив’язані до них надбавки та доплати.

Окремо для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ державної й комунальної форми власності з 1 січня 2026 року встановлено підвищення посадових окладів із показником 40%. Для тих, у кого підвищення вже діяло на рівні 10%, фактичне зростання в січні становить приблизно 30% - повідомляють у відомстві.

Зазначається, що підвищення застосовується до посадових окладів і виплат, що фінансуються з державного або місцевого бюджету, а якщо оплата праці працівника здійснюється зі спецфонду чи інших джерел, рішення про зарплати заклад ухвалює виходячи з власних можливостей. Саме тому важливим є запровадження індикативної вартості контрактного навчання, щоб вирівняти реальну вартість навчання всіх студентів і забезпечити всім викладачам зростання рівня заробітних плат.

Уряд анонсував поетапне підвищення оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників: з 1 січня 2026 року та наступний етап - з 1 вересня 2026 року - йдеться у повідомленні.

