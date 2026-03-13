1500 гривень виплат пенсіонерам і отримувачам соцдопомоги - Мінсоцполітики назвало терміни та умови

Для українських пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги в уряді готують програму цільової доплати у 1500 гривень, повідомили у Мінсоцполітики 13 березня, пише УНН.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України готує програму цільової підтримки українців, які найбільше цього потребують. Вже в квітні пенсіонери та отримувачі соціальної допомоги отримають одноразову доплату в розмірі 1500 гривень - повідомили у Мінсоцполітики.

Хто може розраховувати на доплату

За даними Мінсоцполітики, доплату отримають:

пенсіонери за загальнообов’язковим пенсійним страхуванням;

отримувачі допомоги по інвалідності та малозабезпечені родини;

внутрішньо переміщені особи з числа отримувачів соцдопомоги;

сім’ї з дітьми та інші отримувачі базової соціальної допомоги.

"Додатково звертатися для отримання допомоги не потрібно. Кошти будуть автоматично нараховані на рахунки у банках або через Укрпошту. Виплати здійснюватимуться в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики", - вказали у міністерстві.

