1500 гривень виплат пенсіонерам і отримувачам соцдопомоги - Мінсоцполітики назвало терміни та умови
Київ • УНН
У квітні Мінсоцполітики автоматично нарахує 1500 гривень пенсіонерам та вразливим категоріям громадян. Гроші надійдуть на банківські картки або пошту.
Для українських пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги в уряді готують програму цільової доплати у 1500 гривень, повідомили у Мінсоцполітики 13 березня, пише УНН.
Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України готує програму цільової підтримки українців, які найбільше цього потребують. Вже в квітні пенсіонери та отримувачі соціальної допомоги отримають одноразову доплату в розмірі 1500 гривень
Хто може розраховувати на доплату
За даними Мінсоцполітики, доплату отримають:
- пенсіонери за загальнообов’язковим пенсійним страхуванням;
- отримувачі допомоги по інвалідності та малозабезпечені родини;
- внутрішньо переміщені особи з числа отримувачів соцдопомоги;
- сім’ї з дітьми та інші отримувачі базової соціальної допомоги.
"Додатково звертатися для отримання допомоги не потрібно. Кошти будуть автоматично нараховані на рахунки у банках або через Укрпошту. Виплати здійснюватимуться в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики", - вказали у міністерстві.
Зеленський анонсував виплати 1500 гривень пенсіонерам та кешбек на пальне12.03.26, 11:00 • 18651 перегляд