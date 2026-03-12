$43.980.1150.930.10
Публікації
Ексклюзиви
Зеленський анонсував виплати 1500 гривень пенсіонерам та кешбек на пальне

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Пенсіонери та пільговики отримають автоматичну доплату 1500 гривень у квітні. Уряд також запроваджує кешбек для компенсації витрат на дизель та бензин.

Зеленський анонсував виплати 1500 гривень пенсіонерам та кешбек на пальне

Президент Володимир Зеленський анонсував доплату по 1,5 тис. грн пенсіонерам і отримувачам соцдопомоги - загалом 13 млн українцям, а також кешбек на пальне, пише УНН.

Деталі

Зеленський повідомив, що підготувати кілька програм підтримки для українців домовилися з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем і міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним.

Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп нашого суспільства, які отримують соціальну допомогу. Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень

- повідомив Зеленський у соцмережах.

З його слів, "кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна".

"Міністерства економіки та енергетики України мають підготувати також програму підтримки для тих наших людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок", - зазначив Президент.

Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне

- повідомив Зеленський.

"Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству", - вказав Президент.

Програми зимової підтримки для українців зібрали на одній платформі - яку допомогу можна отримати19.02.26, 13:07 • 3695 переглядiв

Юлія Шрамко

