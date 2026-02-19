Програми зимової підтримки для українців зібрали на одній платформі - яку допомогу можна отримати

$43.290.03
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 13360 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
07:36 • 15170 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
07:02 • 12477 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 28671 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 64112 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 50369 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 67858 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 37139 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 26588 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

УНН Lite
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 16898 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 25292 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 26655 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 31318 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 43538 перегляди
Програми зимової підтримки для українців зібрали на одній платформі - яку допомогу можна отримати

Київ • УНН

 • 82 перегляди

В Україні запрацювала єдина платформа урядових програм підтримки для населення, ОСББ, бізнесу та громад під час зимового періоду. Платформа energy.kmu.gov.ua надає повну інформацію про чинні можливості підтримки, умови та порядок подачі заявок.

Програми зимової підтримки для українців зібрали на одній платформі - яку допомогу можна отримати

Для українців запустили платформу державних програм зимової підтримки, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у соцмережах, пише УНН.

Запускаємо єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими. Платформа доступна за лінком

- написала Свириденко.

Тут, з її слів, зібрана повна інформація про всі чинні можливості підтримки, їхні умови та порядок подачі заявок. "Це єдина точка доступу до інструментів, які допомагають посилити енергонезалежність домівок, підтримати людей і забезпечити безперебійну роботу бізнесу", - вказала Прем'єр.

І перелічила:

1. Допомога для людей:

  • щомісячні виплати для працівників ремонтних бригад;
    • "СвітлоДім" для енергонезалежності будинків;
      • "Пакунки тепла" для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів;
        • Екофлоу для дітей з інвалідністю групи А.

          Відсьогодні, з її слів, також стартує подача у банках-партнерах на дві нові програми для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок:

          • енергопідтримка для ОСББ та ЖБК;
            • енергопідтримка для приватних будинків і таунхаусів.

              2. Підтримка бізнесу:

              • допомога ФОПам на енергостійкіть від 7500 до 15 000 грн на придбання або ремонт генераторів, пальне чи оплату комунальних послуг;
                • кредит 0% на енергообладнання до 10 млн грн строком до 3 років на генератори;
                  • "Доступні кредити" 5-7-9% на енергообладнання.

                    Детальніше про програму енергопідтримки для ОСББ розповів віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

                    "Уряд посилює підтримку енергетичної автономності багатоквартирних будинків. Відтепер ОСББ та ЖБК можуть поєднувати грантову допомогу і пільгове кредитування для закупівлі одного й того самого енергообладнання. Грант і кредит - це два взаємодоповнюючі компоненти, які разом дозволяють профінансувати необхідне обладнання", - написав Кулеба у соцмережах.

                    З його слів, рішенням уряду розширено можливості грантового компоненту та спрощено правила участі:

                    • грантовий компонент (Фонд енергоефективності) може покривати: до 70% вартості сонячних електростанцій, систем зберігання енергії та теплових насосів; до 50% вартості генераторів;
                      • кредитний компонент дозволяє профінансувати ту частину вартості цього ж обладнання, яка не покривається грантом;

                        Подати заявку на грант можна тут", - вказав він.

                        • паралельно ОСББ можуть оформити пільговий кредит під 0% у 43 банках-партнерах програми «5–7–9%» - на фінансування того ж самого обладнання, яке частково покривається грантом. Сума кредиту - до 3 млн грн строком до 3 років.

                          Детальніше про кредити та подати заявку - тут.

                          Стартувала подача заявок на програму "СвітлоДім" - Свириденко30.01.26, 17:56 • 3893 перегляди

                          Юлія Шрамко

                          СуспільствоЕкономіка
