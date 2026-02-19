Програми зимової підтримки для українців зібрали на одній платформі - яку допомогу можна отримати
Київ • УНН
В Україні запрацювала єдина платформа урядових програм підтримки для населення, ОСББ, бізнесу та громад під час зимового періоду. Платформа energy.kmu.gov.ua надає повну інформацію про чинні можливості підтримки, умови та порядок подачі заявок.
Для українців запустили платформу державних програм зимової підтримки, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у соцмережах, пише УНН.
Запускаємо єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими. Платформа доступна за лінком
Тут, з її слів, зібрана повна інформація про всі чинні можливості підтримки, їхні умови та порядок подачі заявок. "Це єдина точка доступу до інструментів, які допомагають посилити енергонезалежність домівок, підтримати людей і забезпечити безперебійну роботу бізнесу", - вказала Прем'єр.
І перелічила:
1. Допомога для людей:
- щомісячні виплати для працівників ремонтних бригад;
- "СвітлоДім" для енергонезалежності будинків;
- "Пакунки тепла" для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів;
- Екофлоу для дітей з інвалідністю групи А.
Відсьогодні, з її слів, також стартує подача у банках-партнерах на дві нові програми для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок:
- енергопідтримка для ОСББ та ЖБК;
- енергопідтримка для приватних будинків і таунхаусів.
2. Підтримка бізнесу:
- допомога ФОПам на енергостійкіть від 7500 до 15 000 грн на придбання або ремонт генераторів, пальне чи оплату комунальних послуг;
- кредит 0% на енергообладнання до 10 млн грн строком до 3 років на генератори;
- "Доступні кредити" 5-7-9% на енергообладнання.
Детальніше про програму енергопідтримки для ОСББ розповів віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"Уряд посилює підтримку енергетичної автономності багатоквартирних будинків. Відтепер ОСББ та ЖБК можуть поєднувати грантову допомогу і пільгове кредитування для закупівлі одного й того самого енергообладнання. Грант і кредит - це два взаємодоповнюючі компоненти, які разом дозволяють профінансувати необхідне обладнання", - написав Кулеба у соцмережах.
З його слів, рішенням уряду розширено можливості грантового компоненту та спрощено правила участі:
- грантовий компонент (Фонд енергоефективності) може покривати: до 70% вартості сонячних електростанцій, систем зберігання енергії та теплових насосів; до 50% вартості генераторів;
- кредитний компонент дозволяє профінансувати ту частину вартості цього ж обладнання, яка не покривається грантом;
Подати заявку на грант можна тут", - вказав він.
- паралельно ОСББ можуть оформити пільговий кредит під 0% у 43 банках-партнерах програми «5–7–9%» - на фінансування того ж самого обладнання, яке частково покривається грантом. Сума кредиту - до 3 млн грн строком до 3 років.
Детальніше про кредити та подати заявку - тут.
