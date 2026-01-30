Стартувала подача заявок на програму "СвітлоДім" - Свириденко

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
15:18 • 1306 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 6234 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 11230 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 13898 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 16778 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 22253 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 30139 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35486 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41788 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 66613 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 33194 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами30 січня, 09:47 • 19170 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 12248 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 10454 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 8602 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 6816 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 8770 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 72745 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 58019 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 60264 перегляди
Володимир Кудрицький
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віктор Ляшко
Джером Пауелл
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Волинська область
Норвегія
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 68 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 4288 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 10543 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 12335 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 32634 перегляди
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Долар США
«Калібр» (сімейство ракет)

Стартувала подача заявок на програму "СвітлоДім" - Свириденко

Київ • УНН

 • 6 перегляди

В Україні стартувала програма "СвітлоДім", що надає від 100 до 300 тис. грн на закупівлю енергообладнання для багатоповерхівок. Заявки подаються онлайн через "Дію", програма діє в умовах воєнного стану.

Стартувала подача заявок на програму "СвітлоДім" - Свириденко

Стартувала подача заявок на програму "СвітлоДім" для отримання від 100 до 300 тис. гривень допомоги на закупівлю енергообладнання для багатоповерхових будинків. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.

Відсьогодні стартувала подача заявок на "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень. ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності вже можуть подати заявку на сайті СвітлоДім (svitlodim.gov.ua) онлайн через "Дію"

- йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що в межах програми держава надає від 100 до 300 тис. гривень допомоги - на закупівлю бензинових, дизельних або газових генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей, та іншого енергообладнання для роботи ключових систем життєзабезпечення.

Прем'єр зауважила, що розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів.

Свириденко наголосила, що для т ого, щоб подати заявку необхідно відкрити спеціальний рахунок із цільовим використанням в "Ощадбанку" або іншому банку, який долучиться до програми. Заявки розглядає та схвалює Комісія при Мінрозвитку.

Програма діятиме протягом воєнного стану в громадах, де офіційно зафіксована надзвичайна ситуація в енергетиці. На першому етапі це Київ та Київська область

- додала прем'єр.

Уряд виділив 800 млн грн на перший етап програми "СвітлоДІМ" 29.01.26, 20:10 • 3700 переглядiв

Ольга Розгон

