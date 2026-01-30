Стартовала подача заявок на программу "СвітлоДім" - Свириденко

Стартовала подача заявок на программу "СвітлоДім" для получения от 100 до 300 тыс. гривен помощи на закупку энергооборудования для многоэтажных домов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

С сегодняшнего дня стартовала подача заявок на "СвітлоДім" — программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений. ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, управляющие многоквартирных домов любой формы собственности уже могут подать заявку на сайте СвітлоДім (svitlodim.gov.ua) онлайн через "Дію" - говорится в сообщении.

Она отметила, что в рамках программы государство предоставляет от 100 до 300 тыс. гривен помощи - на закупку бензиновых, дизельных или газовых генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и другого энергооборудования для работы ключевых систем жизнеобеспечения.

Премьер отметила, что размер помощи зависит от этажности дома и количества подъездов.

Свириденко подчеркнула, что для того, чтобы подать заявку, необходимо открыть специальный счет с целевым использованием в "Ощадбанке" или другом банке, который присоединится к программе. Заявки рассматривает и одобряет Комиссия при Минразвития.

Программа будет действовать в течение военного положения в общинах, где официально зафиксирована чрезвычайная ситуация в энергетике. На первом этапе это Киев и Киевская область - добавила премьер.

Правительство выделило 800 млн грн на первый этап программы "СвітлоДІМ"