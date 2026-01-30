Стартовала подача заявок на программу "СвітлоДім" - Свириденко

$42.850.08
51.240.01
ukru
Эксклюзив
15:18 • 1318 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 6248 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 11238 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 13908 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 16787 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 22256 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 30144 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35488 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41790 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 66618 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
80%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto30 января, 08:38 • 33194 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам30 января, 09:47 • 19170 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 12248 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 10454 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 8602 просмотра
публикации
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 6838 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 8814 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 72760 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 58028 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 60271 просмотра
Актуальные люди
Владимир Кудрицкий
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Виктор Ляшко
Джером Пауэлл
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Волынская область
Норвегия
Реклама
УНН Lite
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto15:51 • 78 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 4296 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 10556 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 12349 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 32638 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Доллар США
«Калибр» (семейство ракет)

Стартовала подача заявок на программу "СвітлоДім" - Свириденко

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В Украине стартовала программа "СвітлоДім", предоставляющая от 100 до 300 тыс. грн на закупку энергооборудования для многоэтажек. Заявки подаются онлайн через "Дію", программа действует в условиях военного положения.

Стартовала подача заявок на программу "СвітлоДім" - Свириденко

Стартовала подача заявок на программу "СвітлоДім" для получения от 100 до 300 тыс. гривен помощи на закупку энергооборудования для многоэтажных домов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

С сегодняшнего дня стартовала подача заявок на "СвітлоДім" — программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений. ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, управляющие многоквартирных домов любой формы собственности уже могут подать заявку на сайте СвітлоДім (svitlodim.gov.ua) онлайн через "Дію"

- говорится в сообщении.

Она отметила, что в рамках программы государство предоставляет от 100 до 300 тыс. гривен помощи - на закупку бензиновых, дизельных или газовых генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и другого энергооборудования для работы ключевых систем жизнеобеспечения.

Премьер отметила, что размер помощи зависит от этажности дома и количества подъездов.

Свириденко подчеркнула, что для того, чтобы подать заявку, необходимо открыть специальный счет с целевым использованием в "Ощадбанке" или другом банке, который присоединится к программе. Заявки рассматривает и одобряет Комиссия при Минразвития.

Программа будет действовать в течение военного положения в общинах, где официально зафиксирована чрезвычайная ситуация в энергетике. На первом этапе это Киев и Киевская область

- добавила премьер.

Правительство выделило 800 млн грн на первый этап программы "СвітлоДІМ"29.01.26, 20:10 • 3700 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Недвижимость
Техника
Графики отключений электроэнергии
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Юлия Свириденко
Ощадбанк
Украина
Киев