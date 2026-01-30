Стартовала подача заявок на программу "СвітлоДім" - Свириденко
В Украине стартовала программа "СвітлоДім", предоставляющая от 100 до 300 тыс. грн на закупку энергооборудования для многоэтажек. Заявки подаются онлайн через "Дію", программа действует в условиях военного положения.
Стартовала подача заявок на программу "СвітлоДім" для получения от 100 до 300 тыс. гривен помощи на закупку энергооборудования для многоэтажных домов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.
С сегодняшнего дня стартовала подача заявок на "СвітлоДім" — программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений. ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, управляющие многоквартирных домов любой формы собственности уже могут подать заявку на сайте СвітлоДім (svitlodim.gov.ua) онлайн через "Дію"
Она отметила, что в рамках программы государство предоставляет от 100 до 300 тыс. гривен помощи - на закупку бензиновых, дизельных или газовых генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и другого энергооборудования для работы ключевых систем жизнеобеспечения.
Премьер отметила, что размер помощи зависит от этажности дома и количества подъездов.
Свириденко подчеркнула, что для того, чтобы подать заявку, необходимо открыть специальный счет с целевым использованием в "Ощадбанке" или другом банке, который присоединится к программе. Заявки рассматривает и одобряет Комиссия при Минразвития.
Программа будет действовать в течение военного положения в общинах, где официально зафиксирована чрезвычайная ситуация в энергетике. На первом этапе это Киев и Киевская область
