09:20 • 11866 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 13222 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
07:36 • 15046 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
07:02 • 12368 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 28561 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 63967 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 50331 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 67758 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 37135 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 26586 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
Программы зимней поддержки для украинцев собрали на одной платформе – какую помощь можно получить

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Украине заработала единая платформа правительственных программ поддержки для населения, ОСМД, бизнеса и общин в зимний период. Платформа energy.kmu.gov.ua предоставляет полную информацию о действующих возможностях поддержки, условиях и порядке подачи заявок.

Программы зимней поддержки для украинцев собрали на одной платформе – какую помощь можно получить

Для украинцев запустили платформу государственных программ зимней поддержки, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.

Запускаем единую платформу правительственных программ поддержки для людей, ОСМД, бизнеса и общин во время сложной зимы. Платформа доступна по ссылке

- написала Свириденко.

Здесь, по ее словам, собрана полная информация обо всех действующих возможностях поддержки, их условиях и порядке подачи заявок. "Это единая точка доступа к инструментам, которые помогают усилить энергонезависимость домов, поддержать людей и обеспечить бесперебойную работу бизнеса", - указала Премьер.

И перечислила:

1. Помощь для людей:

  • ежемесячные выплаты для работников ремонтных бригад;
    • "СветлыйДом" для энергонезависимости домов;
      • "Пакеты тепла" для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров;
        • Экофлоу для детей с инвалидностью группы А.

          С сегодняшнего дня, по ее словам, также стартует подача в банках-партнерах на две новые программы для усиления энергонезависимости многоквартирных домов и частных домов:

          • энергоподдержка для ОСМД и ЖСК;
            • энергоподдержка для частных домов и таунхаусов.

              2. Поддержка бизнеса:

              • помощь ФОПам на энергоустойчивость от 7500 до 15 000 грн на приобретение или ремонт генераторов, топливо или оплату коммунальных услуг;
                • кредит 0% на энергооборудование до 10 млн грн сроком до 3 лет на генераторы;
                  • "Доступные кредиты" 5-7-9% на энергооборудование.

                    Подробнее о программе энергоподдержки для ОСМД рассказал вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

                    "Правительство усиливает поддержку энергетической автономности многоквартирных домов. Отныне ОСМД и ЖСК могут сочетать грантовую помощь и льготное кредитование для закупки одного и того же энергооборудования. Грант и кредит - это два взаимодополняющих компонента, которые вместе позволяют профинансировать необходимое оборудование", - написал Кулеба в соцсетях.

                    По его словам, решением правительства расширены возможности грантового компонента и упрощены правила участия:

                    • грантовый компонент (Фонд энергоэффективности) может покрывать: до 70% стоимости солнечных электростанций, систем хранения энергии и тепловых насосов; до 50% стоимости генераторов;
                      • кредитный компонент позволяет профинансировать ту часть стоимости этого же оборудования, которая не покрывается грантом;

                        Подать заявку на грант можно здесь", - указал он.

                        • параллельно ОСМД могут оформить льготный кредит под 0% в 43 банках-партнерах программы «5–7–9%» - на финансирование того же самого оборудования, которое частично покрывается грантом. Сумма кредита - до 3 млн грн сроком до 3 лет.

                          Подробнее о кредитах и подать заявку - здесь.

                          Стартовала подача заявок на программу "СвітлоДім" - Свириденко30.01.26, 17:56 • 3893 просмотра

                          Юлия Шрамко

