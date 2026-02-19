Программы зимней поддержки для украинцев собрали на одной платформе – какую помощь можно получить
Киев • УНН
В Украине заработала единая платформа правительственных программ поддержки для населения, ОСМД, бизнеса и общин в зимний период. Платформа energy.kmu.gov.ua предоставляет полную информацию о действующих возможностях поддержки, условиях и порядке подачи заявок.
Для украинцев запустили платформу государственных программ зимней поддержки, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.
Запускаем единую платформу правительственных программ поддержки для людей, ОСМД, бизнеса и общин во время сложной зимы. Платформа доступна по ссылке
Здесь, по ее словам, собрана полная информация обо всех действующих возможностях поддержки, их условиях и порядке подачи заявок. "Это единая точка доступа к инструментам, которые помогают усилить энергонезависимость домов, поддержать людей и обеспечить бесперебойную работу бизнеса", - указала Премьер.
И перечислила:
1. Помощь для людей:
- ежемесячные выплаты для работников ремонтных бригад;
- "СветлыйДом" для энергонезависимости домов;
- "Пакеты тепла" для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров;
- Экофлоу для детей с инвалидностью группы А.
С сегодняшнего дня, по ее словам, также стартует подача в банках-партнерах на две новые программы для усиления энергонезависимости многоквартирных домов и частных домов:
- энергоподдержка для ОСМД и ЖСК;
- энергоподдержка для частных домов и таунхаусов.
2. Поддержка бизнеса:
- помощь ФОПам на энергоустойчивость от 7500 до 15 000 грн на приобретение или ремонт генераторов, топливо или оплату коммунальных услуг;
- кредит 0% на энергооборудование до 10 млн грн сроком до 3 лет на генераторы;
- "Доступные кредиты" 5-7-9% на энергооборудование.
Подробнее о программе энергоподдержки для ОСМД рассказал вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
"Правительство усиливает поддержку энергетической автономности многоквартирных домов. Отныне ОСМД и ЖСК могут сочетать грантовую помощь и льготное кредитование для закупки одного и того же энергооборудования. Грант и кредит - это два взаимодополняющих компонента, которые вместе позволяют профинансировать необходимое оборудование", - написал Кулеба в соцсетях.
По его словам, решением правительства расширены возможности грантового компонента и упрощены правила участия:
- грантовый компонент (Фонд энергоэффективности) может покрывать: до 70% стоимости солнечных электростанций, систем хранения энергии и тепловых насосов; до 50% стоимости генераторов;
- кредитный компонент позволяет профинансировать ту часть стоимости этого же оборудования, которая не покрывается грантом;
Подать заявку на грант можно здесь", - указал он.
- параллельно ОСМД могут оформить льготный кредит под 0% в 43 банках-партнерах программы «5–7–9%» - на финансирование того же самого оборудования, которое частично покрывается грантом. Сумма кредита - до 3 млн грн сроком до 3 лет.
Подробнее о кредитах и подать заявку - здесь.
