Зеленский анонсировал выплаты 1500 гривен пенсионерам и кешбэк на горючее

Президент Владимир Зеленский анонсировал доплату по 1,5 тыс. грн пенсионерам и получателям соцпомощи - всего 13 млн украинцам, а также кэшбэк на горючее, пишет УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что подготовить несколько программ поддержки для украинцев договорились с Премьер-министром Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютиным.

Министерство социальной политики Украины должно подготовить на апрель программу специальной доплаты для украинских пенсионеров и тех групп нашего общества, которые получают социальную помощь. Такую доплату получат по меньшей мере 13 миллионов украинцев, ее объем составит 1500 гривен - сообщил Зеленский в соцсетях.

По его словам, "средства должны поступить людям без какой-либо бюрократии и будут начислены автоматически именно тем, чей уровень доходов означает, что поддержка нужна".

"Министерства экономики и энергетики Украины должны подготовить также программу поддержки для тех наших людей, которые сейчас испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка вследствие ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок", - отметил Президент.

Программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кэшбэка, позволяя компенсировать часть расходов на горючее - сообщил Зеленский.

"Поручил Юлии Свириденко сегодня-завтра проработать детали программ поддержки и представить их обществу", - указал Президент.

