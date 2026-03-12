Зеленский анонсировал выплаты 1500 гривен пенсионерам и кешбэк на горючее
Киев • УНН
Пенсионеры и льготники получат автоматическую доплату 1500 гривен в апреле. Правительство также вводит кешбэк для компенсации расходов на дизель и бензин.
Президент Владимир Зеленский анонсировал доплату по 1,5 тыс. грн пенсионерам и получателям соцпомощи - всего 13 млн украинцам, а также кэшбэк на горючее, пишет УНН.
Детали
Зеленский сообщил, что подготовить несколько программ поддержки для украинцев договорились с Премьер-министром Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютиным.
Министерство социальной политики Украины должно подготовить на апрель программу специальной доплаты для украинских пенсионеров и тех групп нашего общества, которые получают социальную помощь. Такую доплату получат по меньшей мере 13 миллионов украинцев, ее объем составит 1500 гривен
По его словам, "средства должны поступить людям без какой-либо бюрократии и будут начислены автоматически именно тем, чей уровень доходов означает, что поддержка нужна".
"Министерства экономики и энергетики Украины должны подготовить также программу поддержки для тех наших людей, которые сейчас испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка вследствие ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок", - отметил Президент.
Программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кэшбэка, позволяя компенсировать часть расходов на горючее
"Поручил Юлии Свириденко сегодня-завтра проработать детали программ поддержки и представить их обществу", - указал Президент.
