1500 гривен выплат пенсионерам и получателям соцпомощи - Минсоцполитики назвало сроки и условия

$44.160.1950.960.02
ukenru
Эксклюзив
12:53 • 12329 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
10:42 • 14482 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 32801 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 63271 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 58637 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 87975 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 42690 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 27736 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 21133 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23957 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.1м/с
29%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней13 марта, 04:13 • 14569 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 31313 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 27075 просмотра
Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - Минобороны12:19 • 12039 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 7688 просмотра
публикации
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
12:53 • 12331 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 27526 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 31697 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 87979 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 50311 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Франция
Иран
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 8230 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 27526 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 26789 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 26494 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 24654 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Отопление
9К720 Искандер

1500 гривен выплат пенсионерам и получателям соцпомощи - Минсоцполитики назвало сроки и условия

Киев • УНН

 • 2212 просмотра

В апреле Минсоцполитики автоматически начислит 1500 гривен пенсионерам и уязвимым категориям граждан. Деньги поступят на банковские карты или почту.

1500 гривен выплат пенсионерам и получателям соцпомощи - Минсоцполитики назвало сроки и условия

Для украинских пенсионеров и получателей социальной помощи в правительстве готовят программу целевой доплаты в 1500 гривен, сообщили в Минсоцполитики 13 марта, пишет УНН.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины готовит программу целевой поддержки украинцев, которые больше всего в этом нуждаются. Уже в апреле пенсионеры и получатели социальной помощи получат единовременную доплату в размере 1500 гривен

- сообщили в Минсоцполитики.

Кто может рассчитывать на доплату

По данным Минсоцполитики, доплату получат:

  • пенсионеры по общеобязательному пенсионному страхованию;
    • получатели помощи по инвалидности и малообеспеченные семьи;
      • внутренне перемещенные лица из числа получателей соцпомощи;
        • семьи с детьми и другие получатели базовой социальной помощи.

          "Дополнительно обращаться для получения помощи не нужно. Средства будут автоматически начислены на счета в банках или через Укрпочту. Выплаты будут осуществляться в рамках действующих бюджетных программ Минсоцполитики", - указали в министерстве.

          Зеленский анонсировал выплаты 1500 гривен пенсионерам и кешбэк на горючее12.03.26, 11:00 • 18648 просмотров

          Юлия Шрамко

          ОбществоЭкономикаФинансы
          Государственный бюджет
          Банковская карта
          Пенсионный возраст
          Кабинет Министров Украины
          Война в Украине
          Министерство национального единства Украины
          Министерство социальной политики Украины
          Укрпочта
          Украина