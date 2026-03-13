1500 гривен выплат пенсионерам и получателям соцпомощи - Минсоцполитики назвало сроки и условия
Киев • УНН
В апреле Минсоцполитики автоматически начислит 1500 гривен пенсионерам и уязвимым категориям граждан. Деньги поступят на банковские карты или почту.
Для украинских пенсионеров и получателей социальной помощи в правительстве готовят программу целевой доплаты в 1500 гривен, сообщили в Минсоцполитики 13 марта, пишет УНН.
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины готовит программу целевой поддержки украинцев, которые больше всего в этом нуждаются. Уже в апреле пенсионеры и получатели социальной помощи получат единовременную доплату в размере 1500 гривен
Кто может рассчитывать на доплату
По данным Минсоцполитики, доплату получат:
- пенсионеры по общеобязательному пенсионному страхованию;
- получатели помощи по инвалидности и малообеспеченные семьи;
- внутренне перемещенные лица из числа получателей соцпомощи;
- семьи с детьми и другие получатели базовой социальной помощи.
"Дополнительно обращаться для получения помощи не нужно. Средства будут автоматически начислены на счета в банках или через Укрпочту. Выплаты будут осуществляться в рамках действующих бюджетных программ Минсоцполитики", - указали в министерстве.
