12:56 • 18262 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 27509 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 27666 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 34600 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 39626 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 48892 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 45435 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 49686 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 47798 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 44616 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Публікації
Ексклюзиви
Кабмін затвердив концепцію програми боротьби з торгівлею людьми до 2030 року

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Уряд схвалив концепцію державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми до 2030 року. Вона адаптована до викликів повномасштабного вторгнення рф та післявоєнного відновлення.

Кабмін затвердив концепцію програми боротьби з торгівлею людьми до 2030 року

Уряд схвалив концепцію державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми до 2030 року. У фокусі - захист прав людини. Про це повідомила пресслужба Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що цей документ закладає основу для нової програми, адаптованої до реальних викликів, що спричинених повномасштабним вторгненням РФ в Україну, а також до умов післявоєнного відновлення.

Що передбачає концепція

  • узгодження національного законодавства з міжнародними стандартами;
    • впровадження гендерно чутливого та травмоорієнтованого підходів;
      • посилення захисту прав тих, хто постраждав від торгівлі людьми;
        • запобігання та боротьбу з торгівлею людьми на основі комплексного підходу.

          Нагадаємо

          Офіс Генерального прокурора України посилює роботу з протидії торгівлі людьми. Впродовж 2025 року правоохоронні органи зареєстрували 162 кримінальні правопорушення, пов’язані з торгівлею людьми (ст. 149 Кримінального кодексу України).

          Ольга Розгон

