Кабмін затвердив концепцію програми боротьби з торгівлею людьми до 2030 року

Уряд схвалив концепцію державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми до 2030 року. У фокусі - захист прав людини. Про це повідомила пресслужба Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що цей документ закладає основу для нової програми, адаптованої до реальних викликів, що спричинених повномасштабним вторгненням РФ в Україну, а також до умов післявоєнного відновлення.

Що передбачає концепція

узгодження національного законодавства з міжнародними стандартами;

впровадження гендерно чутливого та травмоорієнтованого підходів;

посилення захисту прав тих, хто постраждав від торгівлі людьми;

запобігання та боротьбу з торгівлею людьми на основі комплексного підходу.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора України посилює роботу з протидії торгівлі людьми. Впродовж 2025 року правоохоронні органи зареєстрували 162 кримінальні правопорушення, пов’язані з торгівлею людьми (ст. 149 Кримінального кодексу України).

Офіс Генпрокурора разом з ООН активізує боротьбу з кіберзлочинами, торгівлею людьми та зброєю