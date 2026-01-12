У 2025 році зафіксували 162 випадки торгівлі людьми: Офіс Генпрокурора посилює протидію злочинам

$43.080.09
11:16 • 1502 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 12166 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 20311 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 17867 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 21773 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 31893 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 38604 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 34391 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 32070 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 63065 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Популярнi новини
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12 січня, 02:10 • 17238 перегляди
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12 січня, 04:28 • 11325 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму05:52 • 15124 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 16821 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 11098 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 4220 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 12153 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 11214 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 17005 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 09:33 • 63053 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Одеська область
Дніпропетровська область
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 23722 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 21034 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 27849 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 30315 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 86312 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Шахед-136

У 2025 році зафіксували 162 випадки торгівлі людьми: Офіс Генпрокурора посилює протидію злочинам

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Офіс Генпрокурора посилює протидію торгівлі людьми. У 2025 році зареєстровано 162 кримінальні правопорушення, що на 47,1% більше, ніж у 2024 році.

У 2025 році зафіксували 162 випадки торгівлі людьми: Офіс Генпрокурора посилює протидію злочинам
Фото: Офіс Генерального прокурора України

Офіс Генерального прокурора України посилює роботу з протидії торгівлі людьми. Впродовж 2025 року правоохоронні органи зареєстрували 162 кримінальні правопорушення, пов’язані з торгівлею людьми (ст. 149 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними відомства, повідомлено про підозру 104 особам у вчиненні 119 кримінальних правопорушень, визнано потерпілими 113 осіб, а до суду передано 46 обвинувальних актів щодо 75 осіб.

Водночас в Офісі Генпрокурора зазначили: статистика свідчить про суттєве зростання кількості виявлених злочинів.

Так, у 2025 році органи поліції облікували 153 факти торгівлі людьми, що на 47,1 % більше, ніж у 2024 році (104 факти). Кількість осіб, яким повідомлено про підозру, також значно зросла. У 2025 році підозру оголошено у 119 кримінальних правопорушеннях, що на 67,6 % більше, ніж у попередньому році. До суду скеровано 46 обвинувальних актів, що на 64,3 % більше, ніж у 2024 році. Серед 113 потерпілих від торгівлі людьми: 77 жінок, 5 неповнолітніх, 11 малолітніх дітей

- йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили: ці дані підтверджують, що торгівля людьми залишається одним із найбільш небезпечних злочинів, що посягає на свободу, гідність і безпеку людини.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що в Україні викрито схему з постачання непридатних мін для ЗСУ, що завдала державі майже 3 млрд гривень збитків.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Державний бюджет
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Збройні сили України
Україна