У 2025 році зафіксували 162 випадки торгівлі людьми: Офіс Генпрокурора посилює протидію злочинам

Офіс Генерального прокурора України посилює роботу з протидії торгівлі людьми. Впродовж 2025 року правоохоронні органи зареєстрували 162 кримінальні правопорушення, пов’язані з торгівлею людьми (ст. 149 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними відомства, повідомлено про підозру 104 особам у вчиненні 119 кримінальних правопорушень, визнано потерпілими 113 осіб, а до суду передано 46 обвинувальних актів щодо 75 осіб.

Водночас в Офісі Генпрокурора зазначили: статистика свідчить про суттєве зростання кількості виявлених злочинів.

Так, у 2025 році органи поліції облікували 153 факти торгівлі людьми, що на 47,1 % більше, ніж у 2024 році (104 факти). Кількість осіб, яким повідомлено про підозру, також значно зросла. У 2025 році підозру оголошено у 119 кримінальних правопорушеннях, що на 67,6 % більше, ніж у попередньому році. До суду скеровано 46 обвинувальних актів, що на 64,3 % більше, ніж у 2024 році. Серед 113 потерпілих від торгівлі людьми: 77 жінок, 5 неповнолітніх, 11 малолітніх дітей