В 2025 году зафиксировано 162 случая торговли людьми: Офис Генпрокурора усиливает противодействие преступлениям

Фото: Офис Генерального прокурора Украины

Офис Генерального прокурора Украины усиливает работу по противодействию торговле людьми. В течение 2025 года правоохранительные органы зарегистрировали 162 уголовных правонарушения, связанных с торговлей людьми (ст. 149 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным ведомства, сообщено о подозрении 104 лицам в совершении 119 уголовных правонарушений, признаны потерпевшими 113 человек, а в суд передано 46 обвинительных актов в отношении 75 человек.

В то же время в Офисе Генпрокурора отметили: статистика свидетельствует о существенном росте количества выявленных преступлений.

Так, в 2025 году органы полиции учли 153 факта торговли людьми, что на 47,1 % больше, чем в 2024 году (104 факта). Количество лиц, которым сообщено о подозрении, также значительно возросло. В 2025 году подозрение объявлено в 119 уголовных правонарушениях, что на 67,6 % больше, чем в предыдущем году. В суд направлено 46 обвинительных актов, что на 64,3 % больше, чем в 2024 году. Среди 113 потерпевших от торговли людьми: 77 женщин, 5 несовершеннолетних, 11 малолетних детей - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили: эти данные подтверждают, что торговля людьми остается одним из наиболее опасных преступлений, посягающих на свободу, достоинство и безопасность человека.

