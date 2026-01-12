$43.080.09
11:16
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
публикации
Эксклюзивы
В 2025 году зафиксировано 162 случая торговли людьми: Офис Генпрокурора усиливает противодействие преступлениям

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Офис Генпрокурора усиливает противодействие торговле людьми. В 2025 году зарегистрировано 162 уголовных правонарушения, что на 47,1% больше, чем в 2024 году.

В 2025 году зафиксировано 162 случая торговли людьми: Офис Генпрокурора усиливает противодействие преступлениям
Фото: Офис Генерального прокурора Украины

Офис Генерального прокурора Украины усиливает работу по противодействию торговле людьми. В течение 2025 года правоохранительные органы зарегистрировали 162 уголовных правонарушения, связанных с торговлей людьми (ст. 149 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным ведомства, сообщено о подозрении 104 лицам в совершении 119 уголовных правонарушений, признаны потерпевшими 113 человек, а в суд передано 46 обвинительных актов в отношении 75 человек.

В то же время в Офисе Генпрокурора отметили: статистика свидетельствует о существенном росте количества выявленных преступлений.

Так, в 2025 году органы полиции учли 153 факта торговли людьми, что на 47,1 % больше, чем в 2024 году (104 факта). Количество лиц, которым сообщено о подозрении, также значительно возросло. В 2025 году подозрение объявлено в 119 уголовных правонарушениях, что на 67,6 % больше, чем в предыдущем году. В суд направлено 46 обвинительных актов, что на 64,3 % больше, чем в 2024 году. Среди 113 потерпевших от торговли людьми: 77 женщин, 5 несовершеннолетних, 11 малолетних детей

- говорится в сообщении.

В ведомстве отметили: эти данные подтверждают, что торговля людьми остается одним из наиболее опасных преступлений, посягающих на свободу, достоинство и безопасность человека.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал, что в Украине разоблачена схема по поставке непригодных мин для ВСУ, нанесшая государству почти 3 млрд гривен убытков.

Евгений Устименко

