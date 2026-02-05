Офіс Генпрокурора разом з ООН активізує боротьбу з кіберзлочинами, торгівлею людьми та зброєю
Київ • УНН
В Офісі Генпрокурора України відбулася зустріч з делегацією Управління ООН з наркотиків і злочинності. Обговорювалися питання протидії організованій злочинності, торгівлі людьми, кіберзлочинам та незаконному обігу зброї.
Перший заступник генерального прокурора Марія Вдовиченко разом із представниками профільних підрозділів провела перемовини з делегацією на чолі з Харшет Вірк. Учасники обговорили ключові напрями співпраці в умовах повномасштабної війни.
Серед основних тем – протидія організованій злочинності, торгівлі людьми, кіберзлочинам, незаконному обігу зброї, а також розслідування злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством під час збройного конфлікту.
Марія Вдовиченко подякувала представникам ООН за підтримку українських органів прокуратури, зокрема за створення кіберхабу на базі Тренінгового центру прокурорів, підготовку методичних матеріалів з протидії торгівлі людьми та аналіз судової практики у справах цієї категорії за останні роки.
Окремо наголошувалося на впровадженні європейського підходу стратегічного планування у боротьбі з серйозною та організованою злочинністю, а також на нових викликах, що виникли через війну – зростанні ризиків торгівлі людьми та використанні цифрових і фінансових схем злочинцями.
Сторони домовилися продовжувати спільні проєкти, проводити регіональні тренінги для прокурорів і правоохоронців та активніше залучати українських фахівців до міжнародних заходів.
Представники Управління ООН з наркотиків і злочинності підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну у посиленні правоохоронної системи та боротьбі з сучасними загрозами.
