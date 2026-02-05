Офіс Генпрокурора разом з ООН активізує боротьбу з кіберзлочинами, торгівлею людьми та зброєю

$43.170.02
Ексклюзив
15:05 • 730 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 2530 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 9470 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 19725 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 46125 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 25148 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 24920 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 20814 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14061 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13860 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 29093 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 27753 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 13325 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 19183 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 7272 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 730 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 46124 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 61145 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 91079 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 91020 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Львів
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 7324 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 13368 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 35488 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 20132 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 19695 перегляди
Офіс Генпрокурора разом з ООН активізує боротьбу з кіберзлочинами, торгівлею людьми та зброєю

Київ • УНН

 • 134 перегляди

В Офісі Генпрокурора України відбулася зустріч з делегацією Управління ООН з наркотиків і злочинності. Обговорювалися питання протидії організованій злочинності, торгівлі людьми, кіберзлочинам та незаконному обігу зброї.

Офіс Генпрокурора разом з ООН активізує боротьбу з кіберзлочинами, торгівлею людьми та зброєю

В Офісі Генерального прокурора України відбулася робоча зустріч з делегацією Управління ООН з наркотиків і злочинності. Серед основних тем – протидія організованій злочинності, торгівлі людьми, кіберзлочинам, незаконному обігу зброї. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, передає УНН.

Перший заступник генерального прокурора Марія Вдовиченко разом із представниками профільних підрозділів провела перемовини з делегацією на чолі з Харшет Вірк. Учасники обговорили ключові напрями співпраці в умовах повномасштабної війни.

Серед основних тем – протидія організованій злочинності, торгівлі людьми, кіберзлочинам, незаконному обігу зброї, а також розслідування злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством під час збройного конфлікту.

Марія Вдовиченко подякувала представникам ООН за підтримку українських органів прокуратури, зокрема за створення кіберхабу на базі Тренінгового центру прокурорів, підготовку методичних матеріалів з протидії торгівлі людьми та аналіз судової практики у справах цієї категорії за останні роки.

Окремо наголошувалося на впровадженні європейського підходу стратегічного планування у боротьбі з серйозною та організованою злочинністю, а також на нових викликах, що виникли через війну – зростанні ризиків торгівлі людьми та використанні цифрових і фінансових схем злочинцями.

Сторони домовилися продовжувати спільні проєкти, проводити регіональні тренінги для прокурорів і правоохоронців та активніше залучати українських фахівців до міжнародних заходів.

Представники Управління ООН з наркотиків і злочинності підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну у посиленні правоохоронної системи та боротьбі з сучасними загрозами.

Нагадаємо

Офіс Генпрокурора викрив шахрайську групу, яка ошукала 13 осіб на майже 1 млн грн, пропонуючи фейкову допомогу ООН та продажі на OLX. Організатору та двом співучасникам повідомлено про підозру.

Андрій Тимощенков

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Організація Об'єднаних Націй
Україна