Викрито шахрайську групу, яка під виглядом допомоги ООН та онлайн-продажів ошукала громадян майже на 1 млн грн
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора викрив шахрайську групу, яка ошукала 13 осіб на майже 1 млн грн, пропонуючи фейкову допомогу ООН та продажі на OLX. Організатору та двом співучасникам повідомлено про підозру.
Офіс Генерального прокурора припинив діяльність організованої групи, від дій якої вже постраждали щонайменше 13 осіб. Трьом особам, включно з організатором, повідомлено про підозру, передає УНН.
Деталі
Розслідування встановило, що учасники схеми діяли одразу кількома способами:
• представлялися співробітниками міжнародних організацій і через Telegram пропонували громадянам нібито фінансову допомогу від ООН;
• створювали фейкові оголошення на онлайн-платформах, зокрема OLX.
Потерпілим вони надсилали фішингові посилання, після переходу за якими люди вводили свої персональні та платіжні дані. Отримавши доступ до цієї інформації, шахраї списували кошти з рахунків.
У межах провадження в Одесі, Харківській та Дніпропетровській областях проведено 8 обшуків. Вилучено техніку, телефони та інші докази.
Підозрюваним інкримінують ч. 5 ст. 190 КК України. Організатору вже вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних та додаткові епізоди.
