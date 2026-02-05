Викрито шахрайську групу, яка під виглядом допомоги ООН та онлайн-продажів ошукала громадян майже на 1 млн грн

$43.170.02
13:04 • 4960 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 16823 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 41203 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 23109 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 23678 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 20019 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 13751 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13712 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19794 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 30906 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
Популярнi новини
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - Генштаб
5 лютого, 04:49
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падає
5 лютого, 05:01
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі
5 лютого, 05:37
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - Андрющенко
5 лютого, 07:12
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися
12:00
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
10:05
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою
4 лютого, 11:15
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
3 лютого, 14:37
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
3 лютого, 14:17
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
3 лютого, 06:30
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
13:14
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
11:46
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя
4 лютого, 23:05
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образу
4 лютого, 19:58
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на Євробачення
4 лютого, 18:16
Викрито шахрайську групу, яка під виглядом допомоги ООН та онлайн-продажів ошукала громадян майже на 1 млн грн

 34 перегляди

Офіс Генпрокурора викрив шахрайську групу, яка ошукала 13 осіб на майже 1 млн грн, пропонуючи фейкову допомогу ООН та продажі на OLX. Організатору та двом співучасникам повідомлено про підозру.

Викрито шахрайську групу, яка під виглядом допомоги ООН та онлайн-продажів ошукала громадян майже на 1 млн грн

Офіс Генерального прокурора припинив діяльність організованої групи, від дій якої вже постраждали щонайменше 13 осіб. Трьом особам, включно з організатором, повідомлено про підозру, передає УНН.

Деталі

Розслідування встановило, що учасники схеми діяли одразу кількома способами:

• представлялися співробітниками міжнародних організацій і через Telegram пропонували громадянам нібито фінансову допомогу від ООН;

• створювали фейкові оголошення на онлайн-платформах, зокрема OLX.

Потерпілим вони надсилали фішингові посилання, після переходу за якими люди вводили свої персональні та платіжні дані. Отримавши доступ до цієї інформації, шахраї списували кошти з рахунків.

У межах провадження в Одесі, Харківській та Дніпропетровській областях проведено 8 обшуків. Вилучено техніку, телефони та інші докази.

Підозрюваним інкримінують ч. 5 ст. 190 КК України. Організатору вже вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває,  встановлюється повне коло причетних та додаткові епізоди.

Шахрайська схема з фіктивними компаніями: викрито організовану групу, що вкрала понад 13 млн грн у банків
04.02.26, 13:24

Ольга Розгон

