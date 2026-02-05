$43.170.02
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Разоблачена мошенническая группа, которая под видом помощи ООН и онлайн-продаж обманула граждан почти на 1 млн грн

Офис Генпрокурора разоблачил мошенническую группу, которая обманула 13 человек почти на 1 млн грн, предлагая фейковую помощь ООН и продажи на OLX. Организатору и двум соучастникам сообщено о подозрении.

Разоблачена мошенническая группа, которая под видом помощи ООН и онлайн-продаж обманула граждан почти на 1 млн грн

Офис Генерального прокурора прекратил деятельность организованной группы, от действий которой уже пострадали по меньшей мере 13 человек. Трем лицам, включая организатора, сообщено о подозрении, передает УНН.

Детали

Расследование установило, что участники схемы действовали сразу несколькими способами:

• представлялись сотрудниками международных организаций и через Telegram предлагали гражданам якобы финансовую помощь от ООН;

• создавали фейковые объявления на онлайн-платформах, в частности OLX.

Потерпевшим они присылали фишинговые ссылки, после перехода по которым люди вводили свои персональные и платежные данные. Получив доступ к этой информации, мошенники списывали средства со счетов.

В рамках производства в Одессе, Харьковской и Днепропетровской областях проведено 8 обысков. Изъята техника, телефоны и другие доказательства.

Подозреваемым инкриминируют ч. 5 ст. 190 УК Украины. Организатору уже вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных и дополнительные эпизоды.

Мошенническая схема с фиктивными компаниями: разоблачена организованная группа, укравшая более 13 млн грн у банков04.02.26, 13:24 • 2532 просмотра

