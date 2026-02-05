Разоблачена мошенническая группа, которая под видом помощи ООН и онлайн-продаж обманула граждан почти на 1 млн грн
Киев • УНН
Офис Генпрокурора разоблачил мошенническую группу, которая обманула 13 человек почти на 1 млн грн, предлагая фейковую помощь ООН и продажи на OLX. Организатору и двум соучастникам сообщено о подозрении.
Офис Генерального прокурора прекратил деятельность организованной группы, от действий которой уже пострадали по меньшей мере 13 человек. Трем лицам, включая организатора, сообщено о подозрении, передает УНН.
Детали
Расследование установило, что участники схемы действовали сразу несколькими способами:
• представлялись сотрудниками международных организаций и через Telegram предлагали гражданам якобы финансовую помощь от ООН;
• создавали фейковые объявления на онлайн-платформах, в частности OLX.
Потерпевшим они присылали фишинговые ссылки, после перехода по которым люди вводили свои персональные и платежные данные. Получив доступ к этой информации, мошенники списывали средства со счетов.
В рамках производства в Одессе, Харьковской и Днепропетровской областях проведено 8 обысков. Изъята техника, телефоны и другие доказательства.
Подозреваемым инкриминируют ч. 5 ст. 190 УК Украины. Организатору уже вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных и дополнительные эпизоды.
