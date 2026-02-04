Мошенническая схема с фиктивными компаниями: разоблачена организованная группа, укравшая более 13 млн грн у банков
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили организованную группу, которая завладела более 13 млн грн у двух банков с помощью фиктивных предприятий. Злоумышленники переводили средства в криптовалюту для сокрытия их происхождения.
Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая путем мошеннических схем завладела средствами двух банков на сумму более 13 миллионов гривен. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, участники группы создавали фиктивные предприятия, открывали на них банковские счета и платежные терминалы, после чего имитировали продажу несуществующих товаров. В дальнейшем средства якобы "возвращались" через банковские операции, что позволяло злоумышленникам незаконно присваивать деньги.
Полученные средства фигуранты переводили в криптовалюту и обменивали на наличные с целью сокрытия их происхождения.
Четырем участникам организованной группы сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества
Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым, а также принимаются меры для возврата похищенных средств банковским учреждениям.
