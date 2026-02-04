$43.190.22
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 4596 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
07:36 • 8086 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 24228 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 42003 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 35351 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 35514 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 32834 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 20757 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 28812 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Графики отключений электроэнергии
Мошенническая схема с фиктивными компаниями: разоблачена организованная группа, укравшая более 13 млн грн у банков

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая завладела более 13 млн грн у двух банков с помощью фиктивных предприятий. Злоумышленники переводили средства в криптовалюту для сокрытия их происхождения.

Мошенническая схема с фиктивными компаниями: разоблачена организованная группа, укравшая более 13 млн грн у банков

Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая путем мошеннических схем завладела средствами двух банков на сумму более 13 миллионов гривен. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, участники группы создавали фиктивные предприятия, открывали на них банковские счета и платежные терминалы, после чего имитировали продажу несуществующих товаров. В дальнейшем средства якобы "возвращались" через банковские операции, что позволяло злоумышленникам незаконно присваивать деньги.

Полученные средства фигуранты переводили в криптовалюту и обменивали на наличные с целью сокрытия их происхождения.

Четырем участникам организованной группы сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества

- говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым, а также принимаются меры для возврата похищенных средств банковским учреждениям.

Напомним

Деснянский районный суд Чернигова продлил срок меры пресечения на 60 дней для полицейской, подозреваемой в смертельном ДТП в Прилуках. Она будет находиться под стражей без альтернативы внесения залога до 3 апреля 2026 года.

Андрей Тимощенков

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Банковская карта
Прилуки
Чернигов