Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - Мінфін
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Суд залишив під вартою поліцейську у справі про загибель 6-річної дівчинки в Прилуках

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Деснянський районний суд Чернігова продовжив термін запобіжного заходу на 60 днів для поліцейської, підозрюваної у смертельній ДТП у Прилуках. Вона перебуватиме під вартою без альтернативи внесення застави до 3 квітня 2026 року.

Суд залишив під вартою поліцейську у справі про загибель 6-річної дівчинки в Прилуках

Деснянський районний суд міста Чернігова продовжив термін запобіжного заходу ще на 60 днів для поліцейської, яка насмерть збила у Прилуках 6-річну дівчинку. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає УНН.

Сьогодні Деснянський районний суд міста Чернігова продовжив термін запобіжного заходу ще на 60 днів для поліцейської, підозрюваної у смертельній ДТП в Прилуках, внаслідок якої загинула 6-річна Аліса Купрієнко

- йдеться в повідомленні.

Групу прокурорів у цьому кримінальному провадженні очолив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов, який особисто бере участь у судових засіданнях. Рішення про посилення процесуального керівництва у цьому провадженні ухвалив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Це, насамперед, пов’язано з тим, що справи, у яких потерпілими є діти, перебувають на особистому контролі Офісу Генерального прокурора.

Заступник Генерального прокурора Віктор Логачов під час спілкування з журналістами повідомив, що термін досудового розслідування продовжено до 60 діб.

Будемо намагатися в цей термін завершити розслідування та направити обвинувальний акт до суду. Очікуємо на результати експертиз, а також будемо допитувати ще свідків та проводити процесуальні та слідчі дії

- заявив Логачов.

Слідство встановило, що після наїзду підозрювана не вжила заходів для огородження місця ДТП, не забезпечила своєчасний виклик екстреної медичної допомоги та не надала домедичну допомогу потерпілим.

Поліцейська перебуватиме під вартою без альтернативи внесення застави до 3 квітня 2026 року.

Нагадаємо

Нацполіція розпочала службове розслідування за фактом смертельної ДТП у місті Прилуки Чернігівської області, в якій загинула дитина. Поліцейських усунули від виконання службових обов’язків.

Апеляційний суд Чернігівської області задовольнив клопотання прокуратури. Підозрювану у смертельній ДТП у Прилуках, в якій загинула дитина, взяли під варту до 7 лютого 2026 року без права внесення застави.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Чернігів