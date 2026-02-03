Суд оставил под стражей полицейскую по делу о гибели 6-летней девочки в Прилуках

Деснянский районный суд города Чернигова продлил срок меры пресечения еще на 60 дней для полицейской, насмерть сбившей в Прилуках 6-летнюю девочку. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает УНН.

Сегодня Деснянский районный суд города Чернигова продлил срок меры пресечения еще на 60 дней для полицейской, подозреваемой в смертельном ДТП в Прилуках, в результате которого погибла 6-летняя Алиса Куприенко - говорится в сообщении.

Группу прокуроров в этом уголовном производстве возглавил заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев, который лично участвует в судебных заседаниях. Решение об усилении процессуального руководства в этом производстве принял Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Это, прежде всего, связано с тем, что дела, в которых потерпевшими являются дети, находятся на личном контроле Офиса Генерального прокурора.

Заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев во время общения с журналистами сообщил, что срок досудебного расследования продлен до 60 суток.

Будем стараться в этот срок завершить расследование и направить обвинительный акт в суд. Ожидаем результатов экспертиз, а также будем допрашивать еще свидетелей и проводить процессуальные и следственные действия - заявил Логачев.

Следствие установило, что после наезда подозреваемая не приняла мер для ограждения места ДТП, не обеспечила своевременный вызов экстренной медицинской помощи и не оказала домедицинскую помощь потерпевшим.

Полицейская будет находиться под стражей без альтернативы внесения залога до 3 апреля 2026 года.

Напомним

Нацполиция начала служебное расследование по факту смертельного ДТП в городе Прилуки Черниговской области, в котором погиб ребенок. Полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Апелляционный суд Черниговской области удовлетворил ходатайство прокуратуры. Подозреваемую в смертельном ДТП в Прилуках, в котором погиб ребенок, взяли под стражу до 7 февраля 2026 года без права внесения залога.