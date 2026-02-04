Шахрайська схема з фіктивними компаніями: викрито організовану групу, що вкрала понад 13 млн грн у банків

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка шляхом шахрайських схем заволоділа коштами двох банків на суму понад 13 мільйонів гривень. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, учасники групи створювали фіктивні підприємства, відкривали на них банківські рахунки та платіжні термінали, після чого імітували продаж неіснуючих товарів. Надалі кошти нібито "поверталися" через банківські операції, що дозволяло зловмисникам незаконно привласнювати гроші.

Отримані кошти фігуранти переводили у криптовалюту та обмінювали на готівку з метою приховування їх походження.

Чотирьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним, а також вживаються заходи для повернення викрадених коштів банківським установам.

Нагадаємо

