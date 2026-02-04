Шахрайська схема з фіктивними компаніями: викрито організовану групу, що вкрала понад 13 млн грн у банків

$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 3420 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 4850 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
07:36 • 8284 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 24331 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 42120 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 35393 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 35541 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 32855 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 20773 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 28827 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
3.5м/с
70%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинкиPhoto4 лютого, 04:32 • 6532 перегляди
Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"4 лютого, 05:00 • 8294 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto05:46 • 21141 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo06:41 • 8004 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW07:33 • 25736 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 566 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 41880 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 43775 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 82546 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 91114 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Сергій Лисак
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Абу-Дабі
Європа
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 18696 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 18971 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 22041 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 28876 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 39312 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Золото

Шахрайська схема з фіктивними компаніями: викрито організовану групу, що вкрала понад 13 млн грн у банків

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа понад 13 млн грн у двох банків за допомогою фіктивних підприємств. Зловмисники переводили кошти в криптовалюту для приховування їх походження.

Шахрайська схема з фіктивними компаніями: викрито організовану групу, що вкрала понад 13 млн грн у банків

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка шляхом шахрайських схем заволоділа коштами двох банків на суму понад 13 мільйонів гривень. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, учасники групи створювали фіктивні підприємства, відкривали на них банківські рахунки та платіжні термінали, після чого імітували продаж неіснуючих товарів. Надалі кошти нібито "поверталися" через банківські операції, що дозволяло зловмисникам незаконно привласнювати гроші.

Отримані кошти фігуранти переводили у криптовалюту та обмінювали на готівку з метою приховування їх походження.

Чотирьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна

- йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним, а також вживаються заходи для повернення викрадених коштів банківським установам.

Нагадаємо

Деснянський районний суд Чернігова продовжив термін запобіжного заходу на 60 днів для поліцейської, підозрюваної у смертельній ДТП у Прилуках. Вона перебуватиме під вартою без альтернативи внесення застави до 3 квітня 2026 року.

Андрій Тимощенков

Кримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Банківська картка
Прилуки
Чернігів