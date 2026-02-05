Офис Генпрокурора совместно с ООН активизирует борьбу с киберпреступностью, торговлей людьми и оружием
Киев • УНН
В Офисе Генпрокурора Украины состоялась встреча с делегацией Управления ООН по наркотикам и преступности. Обсуждались вопросы противодействия организованной преступности, торговле людьми, киберпреступности и незаконному обороту оружия.
Первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко вместе с представителями профильных подразделений провела переговоры с делегацией во главе с Харшет Вирк. Участники обсудили ключевые направления сотрудничества в условиях полномасштабной войны.
Среди основных тем – противодействие организованной преступности, торговле людьми, киберпреступлениям, незаконному обороту оружия, а также расследование преступлений, связанных с сексуальным насилием во время вооруженного конфликта.
Мария Вдовиченко поблагодарила представителей ООН за поддержку украинских органов прокуратуры, в частности за создание киберхаба на базе Тренингового центра прокуроров, подготовку методических материалов по противодействию торговле людьми и анализ судебной практики по делам этой категории за последние годы.
Отдельно отмечалось внедрение европейского подхода стратегического планирования в борьбе с серьезной и организованной преступностью, а также новые вызовы, возникшие из-за войны – рост рисков торговли людьми и использование цифровых и финансовых схем преступниками.
Стороны договорились продолжать совместные проекты, проводить региональные тренинги для прокуроров и правоохранителей и активнее привлекать украинских специалистов к международным мероприятиям.
Представители Управления ООН по наркотикам и преступности подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в усилении правоохранительной системы и борьбе с современными угрозами.
