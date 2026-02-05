Офис Генпрокурора совместно с ООН активизирует борьбу с киберпреступностью, торговлей людьми и оружием

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Эксклюзив
15:05 • 1178 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 2902 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между РФ и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 9858 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 19949 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 46435 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 25212 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 24959 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 20841 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14077 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13874 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.1м/с
83%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto5 февраля, 05:37 • 29190 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto5 февраля, 07:12 • 27863 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 13442 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились12:00 • 19302 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 7466 просмотра
публикации
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
15:05 • 1144 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 46415 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 61283 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 91213 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 91143 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Львов
Реклама
УНН Lite
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 7700 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 13557 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 35665 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 20187 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 19753 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Микоян МиГ-29
Отопление

Офис Генпрокурора совместно с ООН активизирует борьбу с киберпреступностью, торговлей людьми и оружием

Киев • УНН

 • 242 просмотра

В Офисе Генпрокурора Украины состоялась встреча с делегацией Управления ООН по наркотикам и преступности. Обсуждались вопросы противодействия организованной преступности, торговле людьми, киберпреступности и незаконному обороту оружия.

Офис Генпрокурора совместно с ООН активизирует борьбу с киберпреступностью, торговлей людьми и оружием

В Офисе Генерального прокурора Украины состоялась рабочая встреча с делегацией Управления ООН по наркотикам и преступности. Среди основных тем – противодействие организованной преступности, торговле людьми, киберпреступлениям, незаконному обороту оружия. Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины, передает УНН.

Первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко вместе с представителями профильных подразделений провела переговоры с делегацией во главе с Харшет Вирк. Участники обсудили ключевые направления сотрудничества в условиях полномасштабной войны.

Среди основных тем – противодействие организованной преступности, торговле людьми, киберпреступлениям, незаконному обороту оружия, а также расследование преступлений, связанных с сексуальным насилием во время вооруженного конфликта.

Мария Вдовиченко поблагодарила представителей ООН за поддержку украинских органов прокуратуры, в частности за создание киберхаба на базе Тренингового центра прокуроров, подготовку методических материалов по противодействию торговле людьми и анализ судебной практики по делам этой категории за последние годы.

Отдельно отмечалось внедрение европейского подхода стратегического планирования в борьбе с серьезной и организованной преступностью, а также новые вызовы, возникшие из-за войны – рост рисков торговли людьми и использование цифровых и финансовых схем преступниками.

Стороны договорились продолжать совместные проекты, проводить региональные тренинги для прокуроров и правоохранителей и активнее привлекать украинских специалистов к международным мероприятиям.

Представители Управления ООН по наркотикам и преступности подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в усилении правоохранительной системы и борьбе с современными угрозами.

Напомним

Офис Генпрокурора разоблачил мошенническую группу, которая обманула 13 человек на почти 1 млн грн, предлагая фейковую помощь ООН и продажи на OLX. Организатору и двум соучастникам сообщено о подозрении.

Андрей Тимощенков

Политика
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Организация Объединенных Наций
Украина