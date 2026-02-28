Кабмин утвердил концепцию программы борьбы с торговлей людьми до 2030 года

$43.210.00
28 февраля, 12:56 • 18823 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 28569 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 28378 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 35304 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 40252 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 49333 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 45683 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 49812 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 47969 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 44696 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Катар перехватил две иранские ракеты в своем воздушном пространстве28 февраля, 09:33 • 14176 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 18222 просмотра
Один человек погиб в Абу-Даби после ракетного обстрела из Ирана - СМИ28 февраля, 10:13 • 15898 просмотра
россия может выйти из переговоров, если Украина не уступит территории - Bloomberg28 февраля, 10:50 • 14558 просмотра
Пять взрывов прогремели в Дубае - дым поднялся вблизи порта Джебель-Али13:59 • 10900 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 33904 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 38221 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 33464 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 37685 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 38854 просмотра
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Ливан
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 18315 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 18941 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 19127 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 19400 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 28292 просмотра
Кабмин утвердил концепцию программы борьбы с торговлей людьми до 2030 года

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Правительство одобрило концепцию государственной целевой социальной программы противодействия торговле людьми до 2030 года. Она адаптирована к вызовам полномасштабного вторжения рф и послевоенного восстановления.

Кабмин утвердил концепцию программы борьбы с торговлей людьми до 2030 года

Правительство одобрило концепцию государственной целевой социальной программы противодействия торговле людьми до 2030 года. В фокусе — защита прав человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что этот документ закладывает основу для новой программы, адаптированной к реальным вызовам, вызванным полномасштабным вторжением РФ в Украину, а также к условиям послевоенного восстановления.

Что предусматривает концепция

  • согласование национального законодательства с международными стандартами;
    • внедрение гендерно чувствительного и травмоориентированного подходов;
      • усиление защиты прав тех, кто пострадал от торговли людьми;
        • предотвращение и борьба с торговлей людьми на основе комплексного подхода.

          Напомним

          Офис Генерального прокурора Украины усиливает работу по противодействию торговле людьми. В течение 2025 года правоохранительные органы зарегистрировали 162 уголовных правонарушения, связанных с торговлей людьми (ст. 149 Уголовного кодекса Украины).

          Офис Генпрокурора совместно с ООН активизирует борьбу с киберпреступностью, торговлей людьми и оружием05.02.26, 17:11 • 3177 просмотров

          Ольга Розгон

          ОбществоПолитика
          Кабинет Министров Украины
          Война в Украине
          Министерство национального единства Украины
          Министерство социальной политики Украины
          Украина