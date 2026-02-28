Кабмин утвердил концепцию программы борьбы с торговлей людьми до 2030 года
Киев • УНН
Правительство одобрило концепцию государственной целевой социальной программы противодействия торговле людьми до 2030 года. Она адаптирована к вызовам полномасштабного вторжения рф и послевоенного восстановления.
Правительство одобрило концепцию государственной целевой социальной программы противодействия торговле людьми до 2030 года. В фокусе — защита прав человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что этот документ закладывает основу для новой программы, адаптированной к реальным вызовам, вызванным полномасштабным вторжением РФ в Украину, а также к условиям послевоенного восстановления.
Что предусматривает концепция
- согласование национального законодательства с международными стандартами;
- внедрение гендерно чувствительного и травмоориентированного подходов;
- усиление защиты прав тех, кто пострадал от торговли людьми;
- предотвращение и борьба с торговлей людьми на основе комплексного подхода.
Напомним
Офис Генерального прокурора Украины усиливает работу по противодействию торговле людьми. В течение 2025 года правоохранительные органы зарегистрировали 162 уголовных правонарушения, связанных с торговлей людьми (ст. 149 Уголовного кодекса Украины).
Офис Генпрокурора совместно с ООН активизирует борьбу с киберпреступностью, торговлей людьми и оружием05.02.26, 17:11 • 3177 просмотров