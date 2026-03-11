Повернені з депортації та ТОТ можуть отримати 50 000 гривень - Мінсоцполітики уточнило умови

$43.860.0351.040.33
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Литва визначила вступ України та Молдови до Євросоюзу до 2030 року "стратегічною метою"11 березня, 00:15 • 10207 перегляди
Перший крок до сенсації? Турецький "Галатасарай" переміг "Ліверпуль" у матчі 1/8 Ліги ЧемпіонівPhoto11 березня, 00:38 • 4992 перегляди
Верховний суд США розпочав процес масштабного повернення коштів після скасування тарифів Трампа11 березня, 01:11 • 6994 перегляди
США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти04:32 • 18626 перегляди
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США05:50 • 11377 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 1380 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 34972 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 18355 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 19774 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 30293 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 36498 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 36873 перегляди
Повернені з депортації та ТОТ можуть отримати 50 000 гривень - Мінсоцполітики уточнило умови

Київ

Мета підйомної допомоги - забезпечення продовження навчання під час вступної кампанії-2026 і недопущення повернення на окуповані території.

Повернені з депортації та ТОТ можуть отримати 50 000 гривень - Мінсоцполітики уточнило умови

Заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Тетяна Кірієнко заявила, що підйомна допомога у розмірі 50 000 гривень для дітей та молоді, які повернулися після депортації або примусового переміщення, має бути не разовим рішенням, а складовою комплексної програми супроводу. Про це вона повідомила під час засідання експертної ради при Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав громадян, постраждалих внаслідок російської збройної агресії проти України, передає УНН.

Деталі

За її словами, підтримка держави має формувати "цілісний маршрут" для людини після повернення, який включає не лише фінансову допомогу, а й умови для адаптації, відновлення документів, доступ до освіти та соціальних сервісів. Кірієнко наголосила, що критично важливо створити систему супроводу, яка унеможливить повторне потрапляння дітей або молоді на тимчасово окуповані території.

Під час засідання учасники також розглянули стан організації вступної кампанії 2026 року для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, зокрема питання доступу до навчання, процедури вступу та потребу в інформаційній підтримці. Окремо обговорювали механізм надання підйомної допомоги у розмірі 50 000 гривень молоді віком 18–23 років, яка повернулася з депортації, примусового переміщення або з ТОТ.

Кірієнко уточнила, що з жовтня 2025 року програму підтримки було розширено на категорію молоді віком 18–23 роки. Водночас, за її словами, саме супровід має забезпечити реальні умови для продовження навчання і подальшої інтеграції в безпечне середовище.

З жовтня 2025 року програму підтримки розширено також на молодь віком 18–23 роки. Водночас має бути передбачено супровід, який забезпечить умови для продовження навчання та не допустить повернення дитини на окуповану територію

 - зазначила вона.

У Мінсоцполітики підкреслили, що обговорення на експертній раді стосувалося не лише окремих інструментів підтримки, а й узгодження підходів між державними інституціями та профільними фахівцями, які працюють із постраждалими від війни громадянами. За підсумками засідання учасники окреслили потребу в подальшій координації дій, щоб програми для повернених дітей і молоді працювали як система, а не як набір розрізнених рішень.

Нагадаємо

Міністерство соціальної політики України завершило розробку нової стратегії для ВПО. Документ охоплює шлях від евакуації до інтеграції та повернення українців з-за кордону. Для ВПО створять ІТ-ресурс з переліком житла та кроками реінтеграції.

Олександра Василенко

