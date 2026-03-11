Вернувшиеся из депортации и ВОТ могут получить 50 000 гривен - Минсоцполитики уточнило условия

Заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины Татьяна Кириенко заявила, что подъемное пособие в размере 50 000 гривен для детей и молодежи, вернувшихся после депортации или принудительного перемещения, должно быть не разовым решением, а составляющей комплексной программы сопровождения. Об этом она сообщила во время заседания экспертного совета при Представителе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам граждан, пострадавших в результате российской вооруженной агрессии против Украины, передает УНН.

Детали

По ее словам, поддержка государства должна формировать "целостный маршрут" для человека после возвращения, который включает не только финансовую помощь, но и условия для адаптации, восстановления документов, доступ к образованию и социальным сервисам. Кириенко подчеркнула, что критически важно создать систему сопровождения, которая исключит повторное попадание детей или молодежи на временно оккупированные территории.

Во время заседания участники также рассмотрели состояние организации вступительной кампании 2026 года для абитуриентов с временно оккупированных территорий, в частности вопросы доступа к обучению, процедуры поступления и потребность в информационной поддержке. Отдельно обсуждался механизм предоставления подъемного пособия в размере 50 000 гривен молодежи в возрасте 18–23 лет, которая вернулась из депортации, принудительного перемещения или с ВОТ.

Кириенко уточнила, что с октября 2025 года программа поддержки была расширена на категорию молодежи в возрасте 18–23 лет. В то же время, по ее словам, именно сопровождение должно обеспечить реальные условия для продолжения обучения и дальнейшей интеграции в безопасную среду.

С октября 2025 года программа поддержки расширена также на молодежь в возрасте 18–23 лет. В то же время должно быть предусмотрено сопровождение, которое обеспечит условия для продолжения обучения и не допустит возвращения ребенка на оккупированную территорию - отметила она.

В Минсоцполитики подчеркнули, что обсуждение на экспертном совете касалось не только отдельных инструментов поддержки, но и согласования подходов между государственными институтами и профильными специалистами, работающими с пострадавшими от войны гражданами. По итогам заседания участники обозначили потребность в дальнейшей координации действий, чтобы программы для возвращенных детей и молодежи работали как система, а не как набор разрозненных решений.

Напомним

Министерство социальной политики Украины завершило разработку новой стратегии для ВПЛ. Документ охватывает путь от эвакуации до интеграции и возвращения украинцев из-за границы. Для ВПЛ будет создан ИТ-ресурс с перечнем жилья и шагами реинтеграции.