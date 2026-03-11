Вернувшиеся из депортации и ВОТ могут получить 50 000 гривен - Минсоцполитики уточнило условия

$43.860.0351.040.33
ukenru
09:10 • 1350 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
08:06 • 6238 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 11483 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 26495 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 84945 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 65181 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 40719 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 45536 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 35849 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 63016 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
41%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Литва определила вступление Украины и Молдовы в Евросоюз до 2030 года "стратегической целью"11 марта, 00:15 • 10810 просмотра
Первый шаг к сенсации? Турецкий "Галатасарай" победил "Ливерпуль" в матче 1/8 Лиги ЧемпионовPhoto11 марта, 00:38 • 6110 просмотра
Верховный суд США начал процесс масштабного возврата средств после отмены тарифов Трампа11 марта, 01:11 • 8200 просмотра
США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти04:32 • 19252 просмотра
КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США05:50 • 12026 просмотра
публикации
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов09:01 • 2956 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 35526 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 84952 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 65185 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 63019 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Эмманюэль Макрон
Игорь Терехов
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 18629 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 20028 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 30539 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 36743 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 37102 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Дипломатка

Вернувшиеся из депортации и ВОТ могут получить 50 000 гривен - Минсоцполитики уточнило условия

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Цель подъемной помощи - обеспечение продолжения обучения во время вступительной кампании-2026 и недопущение возвращения на оккупированные территории.

Вернувшиеся из депортации и ВОТ могут получить 50 000 гривен - Минсоцполитики уточнило условия

Заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины Татьяна Кириенко заявила, что подъемное пособие в размере 50 000 гривен для детей и молодежи, вернувшихся после депортации или принудительного перемещения, должно быть не разовым решением, а составляющей комплексной программы сопровождения. Об этом она сообщила во время заседания экспертного совета при Представителе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам граждан, пострадавших в результате российской вооруженной агрессии против Украины, передает УНН.

Детали

По ее словам, поддержка государства должна формировать "целостный маршрут" для человека после возвращения, который включает не только финансовую помощь, но и условия для адаптации, восстановления документов, доступ к образованию и социальным сервисам. Кириенко подчеркнула, что критически важно создать систему сопровождения, которая исключит повторное попадание детей или молодежи на временно оккупированные территории.

Во время заседания участники также рассмотрели состояние организации вступительной кампании 2026 года для абитуриентов с временно оккупированных территорий, в частности вопросы доступа к обучению, процедуры поступления и потребность в информационной поддержке. Отдельно обсуждался механизм предоставления подъемного пособия в размере 50 000 гривен молодежи в возрасте 18–23 лет, которая вернулась из депортации, принудительного перемещения или с ВОТ.

Кириенко уточнила, что с октября 2025 года программа поддержки была расширена на категорию молодежи в возрасте 18–23 лет. В то же время, по ее словам, именно сопровождение должно обеспечить реальные условия для продолжения обучения и дальнейшей интеграции в безопасную среду.

С октября 2025 года программа поддержки расширена также на молодежь в возрасте 18–23 лет. В то же время должно быть предусмотрено сопровождение, которое обеспечит условия для продолжения обучения и не допустит возвращения ребенка на оккупированную территорию

 - отметила она.

В Минсоцполитики подчеркнули, что обсуждение на экспертном совете касалось не только отдельных инструментов поддержки, но и согласования подходов между государственными институтами и профильными специалистами, работающими с пострадавшими от войны гражданами. По итогам заседания участники обозначили потребность в дальнейшей координации действий, чтобы программы для возвращенных детей и молодежи работали как система, а не как набор разрозненных решений.

Напомним

Министерство социальной политики Украины завершило разработку новой стратегии для ВПЛ. Документ охватывает путь от эвакуации до интеграции и возвращения украинцев из-за границы. Для ВПЛ будет создан ИТ-ресурс с перечнем жилья и шагами реинтеграции.

Александра Василенко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Недвижимость
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Министерство национального единства Украины
Министерство социальной политики Украины
Верховная Рада
Украина