Ексклюзив
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Іспанський Верховний суд взяв під варту колишнього міністра транспорту через корупційний скандал

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Верховний суд Іспанії взяв під варту колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса через корупційний скандал. Його підозрюють у фальсифікації державних контрактів на поставки медичних товарів під час пандемії COVID-19.

Іспанський Верховний суд взяв під варту колишнього міністра транспорту через корупційний скандал

Верховний суд Іспанії ухвалив рішення про взяття під варту ексміністра транспорту Хосе Луїса Абалоса, фігуранта масштабної корупційної справи, що вже кілька місяців підриває позиції уряду Педро Санчеса. Судді вказують на існування ризику втечі чиновника, який раніше обіймав високу посаду у Соціалістичній партії. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з постановою, яку цитує Reuters, Абалос має бути утриманий під вартою, оскільки суд "вбачає ризик спроби уникнути правосуддя". Минулого тижня антикорупційна прокуратура заявила, що вимагатиме для нього 24 роки ув'язнення.

Суд ЄС підтримав амністію для каталонських сепаратистів

Слідство вважає, що Абалос, його колишній помічник Кольдо Гарсія та пов'язаний з ними бізнесмен фальсифікували державні контракти на поставки медичних товарів, зокрема масок, під час пандемії COVID-19. Саме у той період Абалос входив до складу уряду.

Попри звинувачення, і Абалос, і Гарсія заперечують будь-які порушення та наполягають на своїй непричетності.

Генпрокурор Іспанії подав у відставку після вироку Верховного суду

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Кабінет Міністрів України
Міністерство національної єдності України
Педро Санчес
Reuters
Іспанія