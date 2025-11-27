Іспанський Верховний суд взяв під варту колишнього міністра транспорту через корупційний скандал
Київ • УНН
Верховний суд Іспанії взяв під варту колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса через корупційний скандал. Його підозрюють у фальсифікації державних контрактів на поставки медичних товарів під час пандемії COVID-19.
Верховний суд Іспанії ухвалив рішення про взяття під варту ексміністра транспорту Хосе Луїса Абалоса, фігуранта масштабної корупційної справи, що вже кілька місяців підриває позиції уряду Педро Санчеса. Судді вказують на існування ризику втечі чиновника, який раніше обіймав високу посаду у Соціалістичній партії. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Згідно з постановою, яку цитує Reuters, Абалос має бути утриманий під вартою, оскільки суд "вбачає ризик спроби уникнути правосуддя". Минулого тижня антикорупційна прокуратура заявила, що вимагатиме для нього 24 роки ув’язнення.
Суд ЄС підтримав амністію для каталонських сепаратистів13.11.25, 15:40 • 3191 перегляд
Слідство вважає, що Абалос, його колишній помічник Кольдо Гарсія та пов’язаний з ними бізнесмен фальсифікували державні контракти на поставки медичних товарів, зокрема масок, під час пандемії COVID-19. Саме у той період Абалос входив до складу уряду.
Попри звинувачення, і Абалос, і Гарсія заперечують будь-які порушення та наполягають на своїй непричетності.
Генпрокурор Іспанії подав у відставку після вироку Верховного суду24.11.25, 16:54 • 3274 перегляди