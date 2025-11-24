Генпрокурор Іспанії подав у відставку після вироку Верховного суду
Альваро Гарсія Ортіс оголосив про відставку після того, як Верховний суд визнав його винним у розголошенні конфіденційної інформації. Він залишає посаду до офіційного оформлення дискваліфікації, щоб захистити іспанську прокуратуру.
Генеральний прокурор Іспанії Альваро Гарсія Ортіс оголосив про відставку після того, як Верховний суд визнав його винним у розголошенні конфіденційної інформації та ухвалив рішення про дворічну дискваліфікацію і штраф. Про це повідомляє Еuronews, пише УНН.
Деталі
Альваро Гарсія Ортіс повідомив про відставку після вироку, ухваленого минулого тижня Верховним судом. Рішення він направив у листі міністру юстиції Феліксу Боланьйосу, зазначивши, що залишає посаду до офіційного оформлення дискваліфікації – з "глибокої поваги" до судових рішень та "незмінного бажання захищати іспанську прокуратуру".
Він наголосив, що хоча рішення "напряму випливає з оголошеної постанови", він залишає посаду з переконанням, що служив інституції "з покликанням до державної служби, почуттям обов’язку та інституційною лояльністю".
Відставка набуде чинності після затвердження Радою міністрів – очікувано у вівторок – і публікації в Офіційному державному віснику. Формально Ортіс міг залишатися на посаді до оголошення повного тексту вироку, однак вирішив випередити свій відхід відповідно до статті 31.1(a) Органічного статуту прокуратури, яка дозволяє залишати посаду за власним бажанням.
Тепер уряду доведеться призначити нового генерального прокурора – вже четвертого з моменту приходу Педро Санчеса до влади у 2018 році. До Ортіса посаду обіймали Марія Хосе Сегарра та Долорес Дельгадо, яка також подала у відставку, але через проблеми зі здоров’ям.
