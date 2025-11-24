Генпрокурор Іспанії подав у відставку після вироку Верховного суду

$42.270.11
14:30 • 5074 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 11036 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 17487 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 19345 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 14519 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 12940 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11194 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9364 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 10343 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 11305 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
Популярнi новини
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 28631 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 24755 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі24 листопада, 08:21 • 19157 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"10:50 • 18760 перегляди
Стрілянина між батьками у львівській школі: поранений один чоловік, діти не постраждали – Садовий10:55 • 11444 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo

Ексклюзив

13:47 • 17494 перегляди
Ексклюзив
13:47 • 17494 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь

Ексклюзив

13:20 • 19351 перегляди
Ексклюзив
13:20 • 19351 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 39611 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 65306 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 142822 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 24786 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 28669 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 41605 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 52053 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 53652 перегляди
Генпрокурор Іспанії подав у відставку після вироку Верховного суду

Київ • УНН

 • 892 перегляди

Альваро Гарсія Ортіс оголосив про відставку після того, як Верховний суд визнав його винним у розголошенні конфіденційної інформації. Він залишає посаду до офіційного оформлення дискваліфікації, щоб захистити іспанську прокуратуру.

Генпрокурор Іспанії подав у відставку після вироку Верховного суду
Фото: Reuters

Генеральний прокурор Іспанії Альваро Гарсія Ортіс оголосив про відставку після того, як Верховний суд визнав його винним у розголошенні конфіденційної інформації та ухвалив рішення про дворічну дискваліфікацію і штраф. Про це повідомляє Еuronews, пише УНН.

Деталі

Альваро Гарсія Ортіс повідомив про відставку після вироку, ухваленого минулого тижня Верховним судом. Рішення він направив у листі міністру юстиції Феліксу Боланьйосу, зазначивши, що залишає посаду до офіційного оформлення дискваліфікації – з "глибокої поваги" до судових рішень та "незмінного бажання захищати іспанську прокуратуру".

Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський18.11.25, 21:06 • 53338 переглядiв

Він наголосив, що хоча рішення "напряму випливає з оголошеної постанови", він залишає посаду з переконанням, що служив інституції "з покликанням до державної служби, почуттям обов’язку та інституційною лояльністю".

Відставка набуде чинності після затвердження Радою міністрів – очікувано у вівторок – і публікації в Офіційному державному віснику. Формально Ортіс міг залишатися на посаді до оголошення повного тексту вироку, однак вирішив випередити свій відхід відповідно до статті 31.1(a) Органічного статуту прокуратури, яка дозволяє залишати посаду за власним бажанням.

Іспанський суд зобов'язав Meta виплатити понад 550 млн доларів за недобросовісну конкуренцію: деталі20.11.25, 13:15 • 3892 перегляди

Тепер уряду доведеться призначити нового генерального прокурора – вже четвертого з моменту приходу Педро Санчеса до влади у 2018 році. До Ортіса посаду обіймали Марія Хосе Сегарра та Долорес Дельгадо, яка також подала у відставку, але через проблеми зі здоров’ям.

Колишнього лідера Валенсії допитують через смертельні повені в Іспанії17.11.25, 19:04 • 5875 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Педро Санчес
Іспанія
Володимир Зеленський
Україна