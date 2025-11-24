Генпрокурор Испании подал в отставку после приговора Верховного суда

Фото: Reuters

Генеральный прокурор Испании Альваро Гарсия Ортис объявил об отставке после того, как Верховный суд признал его виновным в разглашении конфиденциальной информации и принял решение о двухлетней дисквалификации и штрафе. Об этом сообщает Еuronews, пишет УНН.

Детали

Альваро Гарсия Ортис сообщил об отставке после приговора, вынесенного на прошлой неделе Верховным судом. Решение он направил в письме министру юстиции Феликсу Боланьосу, отметив, что покидает пост до официального оформления дисквалификации – из «глубокого уважения» к судебным решениям и «неизменного желания защищать испанскую прокуратуру».

Он подчеркнул, что хотя решение «напрямую вытекает из объявленного постановления», он покидает пост с убеждением, что служил институции «с призванием к государственной службе, чувством долга и институциональной лояльностью».

Отставка вступит в силу после утверждения Советом министров – ожидаемо во вторник – и публикации в Официальном государственном вестнике. Формально Ортис мог оставаться на посту до объявления полного текста приговора, однако решил опередить свой уход в соответствии со статьей 31.1(a) Органического статута прокуратуры, которая позволяет покидать пост по собственному желанию.

Теперь правительству придется назначить нового генерального прокурора – уже четвертого с момента прихода Педро Санчеса к власти в 2018 году. До Ортиса пост занимали Мария Хосе Сегарра и Долорес Дельгадо, которая также подала в отставку, но из-за проблем со здоровьем.

