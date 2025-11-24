Генпрокурор Испании подал в отставку после приговора Верховного суда
Киев • УНН
Альваро Гарсия Ортис объявил об отставке после того, как Верховный суд признал его виновным в разглашении конфиденциальной информации. Он покидает пост до официального оформления дисквалификации, чтобы защитить испанскую прокуратуру.
Генеральный прокурор Испании Альваро Гарсия Ортис объявил об отставке после того, как Верховный суд признал его виновным в разглашении конфиденциальной информации и принял решение о двухлетней дисквалификации и штрафе. Об этом сообщает Еuronews, пишет УНН.
Детали
Альваро Гарсия Ортис сообщил об отставке после приговора, вынесенного на прошлой неделе Верховным судом. Решение он направил в письме министру юстиции Феликсу Боланьосу, отметив, что покидает пост до официального оформления дисквалификации – из «глубокого уважения» к судебным решениям и «неизменного желания защищать испанскую прокуратуру».
Он подчеркнул, что хотя решение «напрямую вытекает из объявленного постановления», он покидает пост с убеждением, что служил институции «с призванием к государственной службе, чувством долга и институциональной лояльностью».
Отставка вступит в силу после утверждения Советом министров – ожидаемо во вторник – и публикации в Официальном государственном вестнике. Формально Ортис мог оставаться на посту до объявления полного текста приговора, однако решил опередить свой уход в соответствии со статьей 31.1(a) Органического статута прокуратуры, которая позволяет покидать пост по собственному желанию.
Теперь правительству придется назначить нового генерального прокурора – уже четвертого с момента прихода Педро Санчеса к власти в 2018 году. До Ортиса пост занимали Мария Хосе Сегарра и Долорес Дельгадо, которая также подала в отставку, но из-за проблем со здоровьем.
