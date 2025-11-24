$42.270.11
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
14:00 • 9332 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
13:47 • 15983 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машина
13:20 • 17961 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13829 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12628 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10968 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9218 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10268 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11251 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машина
13:47 • 15964 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:20 • 17942 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
24 ноября, 07:12 • 39064 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
23 ноября, 09:30 • 64765 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных
Генпрокурор Испании подал в отставку после приговора Верховного суда

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Альваро Гарсия Ортис объявил об отставке после того, как Верховный суд признал его виновным в разглашении конфиденциальной информации. Он покидает пост до официального оформления дисквалификации, чтобы защитить испанскую прокуратуру.

Генпрокурор Испании подал в отставку после приговора Верховного суда
Фото: Reuters

Генеральный прокурор Испании Альваро Гарсия Ортис объявил об отставке после того, как Верховный суд признал его виновным в разглашении конфиденциальной информации и принял решение о двухлетней дисквалификации и штрафе. Об этом сообщает Еuronews, пишет УНН.

Детали

Альваро Гарсия Ортис сообщил об отставке после приговора, вынесенного на прошлой неделе Верховным судом. Решение он направил в письме министру юстиции Феликсу Боланьосу, отметив, что покидает пост до официального оформления дисквалификации – из «глубокого уважения» к судебным решениям и «неизменного желания защищать испанскую прокуратуру».

Он подчеркнул, что хотя решение «напрямую вытекает из объявленного постановления», он покидает пост с убеждением, что служил институции «с призванием к государственной службе, чувством долга и институциональной лояльностью».

Отставка вступит в силу после утверждения Советом министров – ожидаемо во вторник – и публикации в Официальном государственном вестнике. Формально Ортис мог оставаться на посту до объявления полного текста приговора, однако решил опередить свой уход в соответствии со статьей 31.1(a) Органического статута прокуратуры, которая позволяет покидать пост по собственному желанию.

Теперь правительству придется назначить нового генерального прокурора – уже четвертого с момента прихода Педро Санчеса к власти в 2018 году. До Ортиса пост занимали Мария Хосе Сегарра и Долорес Дельгадо, которая также подала в отставку, но из-за проблем со здоровьем.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Педро Санчес
Испания
Владимир Зеленский
Украина