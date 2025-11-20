$42.150.06
Испанский суд обязал Meta выплатить более 550 млн долларов за недобросовестную конкуренцию: детали

Киев • УНН

 • 3344 просмотра

Испанский суд обязал Meta выплатить более 550 млн долларов испанским цифровым медиа-каналам. Это связано с использованием персональных данных для поведенческой рекламы и нарушением правил ЕС по защите данных.

Испанский суд обязал Meta выплатить более 550 млн долларов за недобросовестную конкуренцию: детали

Испанский суд обязал владельца Facebook, компанию Meta (META.O), выплатить 479 миллионов евро (552 миллиона долларов) испанским цифровым медиа-каналам за недобросовестную конкуренцию и нарушение правил Европейского Союза по защите данных, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Коммерческий суд Мадрида заявил в четверг, что компенсация, которая должна быть выплачена 87 издателям цифровой прессы и новостным агентствам, связана с использованием Meta персональных данных для поведенческой рекламы в Facebook и Instagram.

В нем говорится, что американский технологический гигант получил "значительное конкурентное преимущество" на рынке онлайн-рекламы Испании путем незаконной обработки данных пользователей.

Google и Meta задерживают прокладку кабелей в Красном море из-за угроз безопасности17.11.25, 17:39 • 2854 просмотра

Добавим

Суд заявил, что Meta нарушила Общий регламент ЕС о защите данных, а следовательно, также нарушила антимонопольное законодательство Испании.

Жалоба, поданная испанскими СМИ, касалась изменения правовой основы обработки персональных данных компанией Meta после вступления в силу GDPR в мае 2018 года.

Для оправдания поведенческой рекламы Meta перешла от согласия пользователя к "необходимости для выполнения договора". Позже регуляторы признали это основание неадекватным.

В августе 2023 года Meta вернулась к согласию как своей правовой основе. Судья подсчитал, что за эти пять лет Meta получила не менее 5,3 миллиарда евро прибыли от рекламы и счел всю сумму полученной с нарушением GDPR.

Meta одержала победу: суд отклонил антимонопольный иск FTC в отношении Instagram и WhatsApp18.11.25, 20:40 • 7043 просмотра

Аналогичное исковое требование сейчас рассматривается во Франции.

Издание отмечает, что это решение, которое может быть обжаловано, является последним в серии штрафов, с которыми Meta столкнулась в Европе.

В прошлом году Европейская комиссия оштрафовала Meta почти на 800 миллионов евро за привязку своего сервиса онлайн-объявлений Facebook Marketplace к своей социальной сети Facebook и за навязывание несправедливых торговых условий другим поставщикам услуг онлайн-объявлений.

Левое правительство Испании также обратило внимание на вероятные нарушения конфиденциальности компанией Meta. Премьер-министр Педро Санчес заявил в среду, что комитет нижней палаты парламента будет расследовать вероятное использование Meta скрытого механизма отслеживания веб-активности пользователей устройств Android. Meta заявила, что будет сотрудничать с испанскими чиновниками по этому вопросу.

Meta зарабатывает миллиарды на мошеннической рекламе: Reuters раскрывает детали внутренних документов06.11.25, 19:01 • 4251 просмотр

Антонина Туманова

