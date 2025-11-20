Іспанський суд зобов'язав Meta виплатити понад 550 млн доларів за недобросовісну конкуренцію: деталі

$42.090.00
Ексклюзив
08:56 • 14269 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 14834 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 14276 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 15137 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - Зеленський
07:11 • 24888 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машині
Ексклюзив
06:00 • 28011 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про "тиск на бізнес" розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 17860 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
20 листопада, 04:11 • 18262 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33703 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47253 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Популярнi новини
Окупанти в Криму готують учасників війни проти України для керівних посад - ЦНС
20 листопада, 02:00 • 5330 перегляди
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа
20 листопада, 03:05 • 16152 перегляди
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни
08:01 • 12462 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри
08:12 • 18921 перегляди
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph
08:42 • 7700 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 14269 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри
08:12 • 18992 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машині
07:11 • 24888 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про "тиск на бізнес" розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 28011 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 59824 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн
19 листопада, 23:28 • 21202 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі
19 листопада, 07:49 • 44888 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"
18 листопада, 16:06 • 42944 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію
18 листопада, 16:02 • 44304 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту
18 листопада, 11:51 • 36648 перегляди
Іспанський суд зобов'язав Meta виплатити понад 550 млн доларів за недобросовісну конкуренцію: деталі

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Іспанський суд зобов'язав Meta виплатити понад 550 млн доларів іспанським цифровим медіа-каналам. Це пов'язано з використанням персональних даних для поведінкової реклами та порушенням правил ЄС щодо захисту даних.

Іспанський суд зобов'язав Meta виплатити понад 550 млн доларів за недобросовісну конкуренцію: деталі

Іспанський суд зобов'язав власника Facebook, компанію Meta (META.O), виплатити 479 мільйонів євро (552 мільйони доларів) іспанським цифровим медіа-каналам за недобросовісну конкуренцію та порушення правил Європейського Союзу щодо захисту даних, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Комерційний суд Мадрида заявив у четвер, що компенсація, яка має бути виплачена 87 видавцям цифрової преси та новинним агентствам, пов'язана з використанням Meta персональних даних для поведінкової реклами у Facebook та Instagram.

У ньому йдеться, що американський технологічний гігант отримав "значну конкурентну перевагу" на ринку онлайн-реклами Іспанії шляхом незаконної обробки даних користувачів.

Google та Meta затримують прокладання кабелів у Червоному морі через загрози безпеці17.11.25, 17:39 • 2826 переглядiв

Додамо

Суд заявив, що Meta порушила Загальний регламент ЄС про захист даних, а отже, також порушила антимонопольне законодавство Іспанії.

Скарга, подана іспанськими ЗМІ, стосувалася зміни правової основи обробки персональних даних компанією Meta після набрання чинності GDPR у травні 2018 року.

Для виправдання поведінкової реклами Meta перейшла від згоди користувача до "необхідності для виконання договору". Пізніше регулятори визнали цю підставу неадекватною.

У серпні 2023 року Meta повернулася до згоди як своєї правової основи. Суддя підрахував, що за ці п'ять років Meta отримала щонайменше 5,3 мільярда євро прибутку від реклами та вважав всю суму отриманою з порушенням GDPR.

Meta здобула перемогу: суд відхилив антимонопольний позов FTC щодо Instagram та WhatsApp18.11.25, 20:40 • 6834 перегляди

Аналогічна позовна вимога зараз розглядається у Франції.

Видання зауважує, що це рішення, яке може бути оскаржене, є останнім у серії штрафів, з якими Meta зіткнулася в Європі.

Минулого року Європейська комісія оштрафувала Meta майже на 800 мільйонів євро за прив'язку свого сервісу онлайн-оголошень Facebook Marketplace до своєї соціальної мережі Facebook та за нав'язування несправедливих торгових умов іншим постачальникам послуг онлайн-оголошень.

Лівий уряд Іспанії також звернув увагу на ймовірні порушення конфіденційності компанією Meta. Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив у середу, що комітет нижньої палати парламенту розслідуватиме ймовірне використання Meta прихованого механізму відстеження веб-активності користувачів пристроїв Android. Meta заявила, що співпрацюватиме з іспанськими чиновниками з цього питання.

Meta заробляє мільярди на шахрайській рекламі: Reuters розкриває деталі внутрішніх документів 06.11.25, 19:01 • 4240 переглядiв

Антоніна Туманова

