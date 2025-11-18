Meta здобула перемогу: суд відхилив антимонопольний позов FTC щодо Instagram та WhatsApp
Федеральний суддя постановив, що придбання Meta додатків Instagram та WhatsApp не порушує антимонопольне законодавство США. Це рішення є значною поразкою для Федеральної торгової комісії (FTC), яка не змогла довести монополізацію ринку.
Компанія Meta Platforms Inc. виграла ключовий судовий процес, після того, як федеральний суддя постановив, що придбання нею додатків Instagram та WhatsApp не порушують антимонопольне законодавство США. Це рішення є значною поразкою для Федеральної торгової комісії (FTC). Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Окружний суддя США Джеймс Боасберг у Вашингтоні у вівторок, 18 листопада, заявив, що FTC не змогла довести, що ці угоди дозволили технологічному гіганту незаконно монополізувати ринок соціальних мереж.
Суддя зазначив, що через постійну зміну трендів та функцій у додатках, FTC не змогла чітко встановити межі ринку продуктів Meta.
Незалежно від того, чи мала Meta монопольну владу в минулому, агентство має довести, що воно продовжує мати таку владу й зараз. Сьогоднішнє рішення суду визначає, що FTC цього не зробила
Це рішення стало величезною втратою для федерального уряду, який подав до суду на Meta (тоді Facebook) за порушення антимонопольного законодавства ще у 2020 році.
На тлі новин акції Meta частково відшкодували денні втрати. О 12:46 за Нью-Йорком акції впали лише на 1,1%, торгуючись на рівні $595,22. Компанія Meta поки що не надала офіційних коментарів.
