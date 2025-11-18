$42.070.02
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18:35 • 5770 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46 • 16143 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
14:29 • 25685 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 36391 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 22153 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 24009 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 25958 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 25628 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 31736 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Meta здобула перемогу: суд відхилив антимонопольний позов FTC щодо Instagram та WhatsApp

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Федеральний суддя постановив, що придбання Meta додатків Instagram та WhatsApp не порушує антимонопольне законодавство США. Це рішення є значною поразкою для Федеральної торгової комісії (FTC), яка не змогла довести монополізацію ринку.

Meta здобула перемогу: суд відхилив антимонопольний позов FTC щодо Instagram та WhatsApp

Компанія Meta Platforms Inc. виграла ключовий судовий процес, після того, як федеральний суддя постановив, що придбання нею додатків Instagram та WhatsApp не порушують антимонопольне законодавство США. Це рішення є значною поразкою для Федеральної торгової комісії (FTC). Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Окружний суддя США Джеймс Боасберг у Вашингтоні у вівторок, 18 листопада, заявив, що FTC не змогла довести, що ці угоди дозволили технологічному гіганту незаконно монополізувати ринок соціальних мереж.

Google та Meta затримують прокладання кабелів у Червоному морі через загрози безпеці17.11.25, 17:39 • 2700 переглядiв

Суддя зазначив, що через постійну зміну трендів та функцій у додатках, FTC не змогла чітко встановити межі ринку продуктів Meta. 

Незалежно від того, чи мала Meta монопольну владу в минулому, агентство має довести, що воно продовжує мати таку владу й зараз. Сьогоднішнє рішення суду визначає, що FTC цього не зробила 

– заявив Боасберг.

Це рішення стало величезною втратою для федерального уряду, який подав до суду на Meta (тоді Facebook) за порушення антимонопольного законодавства ще у 2020 році.

На тлі новин акції Meta частково відшкодували денні втрати. О 12:46 за Нью-Йорком акції впали лише на 1,1%, торгуючись на рівні $595,22. Компанія Meta поки що не надала офіційних коментарів.

В Ірландії почали розслідування проти соцмережі Х13.11.25, 09:20 • 3031 перегляд

Степан Гафтко

