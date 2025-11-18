$42.070.02
Испания гарантировала Украине миллиард евро ежегодно и новые пакеты ПВО и экономической помощи – Зеленский

Киев • УНН

 • 7838 просмотра

Испания будет оказывать Украине ежегодную поддержку в размере 1 миллиарда евро в рамках двустороннего соглашения о безопасности. Также выделен новый оборонный пакет на 300 миллионов евро и экономическая помощь на 200 миллионов евро.

Испания гарантировала Украине миллиард евро ежегодно и новые пакеты ПВО и экономической помощи – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с Премьер-министром Испании, подчеркнув достижение ключевых договоренностей в оборонной и экономической сферах. В частности, Испания подтвердила готовность оказывать Украине ежегодную поддержку в размере одного миллиарда евро в рамках двустороннего соглашения о безопасности, а также выделила новые финансовые и оборонные пакеты. Об этом Зеленский написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению Президента в Telegram-канале, значительное внимание во время встречи было уделено оборонному взаимодействию. Помимо гарантированной ежегодной поддержки в 1 млрд евро, Испания предоставляет новый пакет оборонной помощи на 300 млн евро, который, в частности, включает ракеты для систем противовоздушной обороны.

Помимо прямой военной помощи, были согласованы дополнительные финансовые механизмы:

  • PURL: Испания готова внести 100 миллионов евро в программу PURL, средства которой направляются на закупку ракет для украинской ПВО.
    • Экономический пакет: Украине будет предоставлен экономический пакет на 200 миллионов евро, часть из которых предназначена для поддержки энергетического сектора, пострадавшего от российских ударов.
      • Программа SAFE: Дополнительно более 200 миллионов евро будет направлено через программу SAFE на совместную оборонную работу.

        Президент Зеленский поблагодарил Испанию за "принципиальную поддержку" и назвал эти договоренности "ощутимым и правильным примером для других европейских государств".

        Общий объем пакета – 300 миллионов евро, и это существенно поможет. Спасибо Испании, Педро Санчесу за поддержку Украины, наших людей, нашей независимости с начала полномасштабной войны. И это принципиальная поддержка 

        – подытожил Зеленский.

        Степан Гафтко

