Испания гарантировала Украине миллиард евро ежегодно и новые пакеты ПВО и экономической помощи – Зеленский
Киев • УНН
Испания будет оказывать Украине ежегодную поддержку в размере 1 миллиарда евро в рамках двустороннего соглашения о безопасности. Также выделен новый оборонный пакет на 300 миллионов евро и экономическая помощь на 200 миллионов евро.
Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с Премьер-министром Испании, подчеркнув достижение ключевых договоренностей в оборонной и экономической сферах. В частности, Испания подтвердила готовность оказывать Украине ежегодную поддержку в размере одного миллиарда евро в рамках двустороннего соглашения о безопасности, а также выделила новые финансовые и оборонные пакеты. Об этом Зеленский написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Согласно сообщению Президента в Telegram-канале, значительное внимание во время встречи было уделено оборонному взаимодействию. Помимо гарантированной ежегодной поддержки в 1 млрд евро, Испания предоставляет новый пакет оборонной помощи на 300 млн евро, который, в частности, включает ракеты для систем противовоздушной обороны.
Помимо прямой военной помощи, были согласованы дополнительные финансовые механизмы:
- PURL: Испания готова внести 100 миллионов евро в программу PURL, средства которой направляются на закупку ракет для украинской ПВО.
- Экономический пакет: Украине будет предоставлен экономический пакет на 200 миллионов евро, часть из которых предназначена для поддержки энергетического сектора, пострадавшего от российских ударов.
- Программа SAFE: Дополнительно более 200 миллионов евро будет направлено через программу SAFE на совместную оборонную работу.
Президент Зеленский поблагодарил Испанию за "принципиальную поддержку" и назвал эти договоренности "ощутимым и правильным примером для других европейских государств".
Общий объем пакета – 300 миллионов евро, и это существенно поможет. Спасибо Испании, Педро Санчесу за поддержку Украины, наших людей, нашей независимости с начала полномасштабной войны. И это принципиальная поддержка
